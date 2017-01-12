تخفيض حماية ريفي بأكثر من 70% من العناصر!

كشفت مصادر مطلعة أن وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي تبلغ من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قرارا بتخفيض عدد عناصر حمايته ومواكبته بأكثر من 70%.

ولفتت المصادر الى أن هذا التخفيض يأتي في إطار سلة من تخفيضات الحماية لعدد كبير من السياسيين.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية