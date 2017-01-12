أحدث الأخبار:
- مؤتمر الآستانة ينعقد وسط حقل الغام كثمرة للتحالف الروسي التركي.. فهل سيشهد اعلان الطلاق بين المعارضتين السياسية والعسكرية؟ ولماذا تعلن الفصائل المصنفة إرهابية حرب المياه والغاز على الدولة السورية؟ وما هي ملامح المشهد السوري في العام الجديد؟
- حدث في مثل هذا اليوم January 12, 2017
- "عوانس الجزائر" أكثر من عدد سكان 5 دول عربية
- الحريري في مجلس الوزراء: زيارة عون للسعودية تاريخية والمملكة كانت دوماً النصير الأول للبنان
- عون: الدولة اللبنانية ليست مع أي سلاح يستخدم بالداخل ووجوده كان مرتبطاً بظروف دقيقة
- تخفيض حماية ريفي بأكثر من 70% من العناصر!
- هؤلاء الحسناوات اخترقن الجيش الإسرائيلي لصالح حماس.. إليك تفاصيل ما حصل
- معلومات جديدة وخطيرة: منفذ مذبحة إسطنبول عميل استخبارات خارجية وعائلات عاونته!
- حركة جنبلاط تفضح المستور.. وميقاتي ينبّه
- فضيحة كبرى لترامب: لدى روسيا مقاطع جنس سادية له
- كايلي جينر تجلس في أحضان حبيبها بالمايوه
- أستراليا: فضائح سوزان لي.. العرض مستمر
- تقرير يؤكد امتلاك روسيا لمعلومات لابتزاز ترامب والكرملين ينفي
- شحنة "ضخمة" من الأسلحة الإيرانية للحوثيين
- ماذا يفعل الإسرائيليون في الليالي؟
- أستراليا: ملايين المشاهدات لفيديو رصف طريق بأسلوب مذهل
- موقع أسترالي: 20 غذاء 0 سعرات حرارية
- فضيحة الوزير الأسترالي دارين شيستر..اشترى عقارا وحضر مباراة تنس في رحلة رسمية
- ميقاتي: قانون الستين ثغرة العهد
- 70 مليار دولار حجم المساعدات المالية السعودية للبنان مقابل 100 مليون إيرانية
- مي حريري تغضب الجمهور بطريقة جلوسها
- رمز قديم وغامض.. ما الذي لا تعرفونه عن الصليب المعكوف؟
- اعتقال مجموعة من الأشخاص في السعودية بسب فيديو على اليوتوب
- المعركة التكنولوجية بين شركات التبغ الكبرى تزداد اشتعالاً.. و"iQos" هي السبب
- 60 طناً من الذهب و200 صندوق من الأحجار الكريمة.. أعظم كنز حملته سفينة لا يزال مفقوداً في قاع البحر
تخفيض حماية ريفي بأكثر من 70% من العناصر!
آخر تحديث: منذ 40 دقيقة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتيةالكاتب:
عدد المشاهدات: 69
قيّم هذا المقال/الخبر:
كشفت مصادر مطلعة أن وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي تبلغ من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قرارا بتخفيض عدد عناصر حمايته ومواكبته بأكثر من 70%.
ولفتت المصادر الى أن هذا التخفيض يأتي في إطار سلة من تخفيضات الحماية لعدد كبير من السياسيين.
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- الحريري في مجلس الوزراء: زيارة عون للسعودية تاريخية والمملكة كانت دوماً النصير الأول للبنان
- عون: الدولة اللبنانية ليست مع أي سلاح يستخدم بالداخل ووجوده كان مرتبطاً بظروف دقيقة
- تخفيض حماية ريفي بأكثر من 70% من العناصر!
- حركة جنبلاط تفضح المستور.. وميقاتي ينبّه
- ميقاتي: قانون الستين ثغرة العهد
- 70 مليار دولار حجم المساعدات المالية السعودية للبنان مقابل 100 مليون إيرانية
- الصيغة الحكومية الحالية عاجزة عن مواجهة تفشي الفساد بلبنان
- صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية - السعودية
- القمة السعودية - اللبنانية تعيد حرارة العلاقات
- انفتاح لبناني على السعودية وخجل سعودي بالمساعدة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)