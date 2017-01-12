مكاري يريد أمواله

تنقل مصادر في الكورة عن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، أنه يريد استعادة مبلغ كبير من المال (تردد أنه 7 ملايين دولار) دفعه لحملة النائب فادي كرم خلال الانتخابات النيابية الفرعية عام 2012. وبحسب المصادر، يهدف مكاري بإعلانه عدم الترشح إلى الانتخابات النيابية إلى إحراج تيار المستقبل بغية جرّه إلى مفاوضته والخضوع لشروطه.

الكتائب لن يسكت



أخذ الخلاف بين حزبَي الكتائب والقوات اللبنانية حيزاً كبيراً من النقاش في الاجتماع الأخير للمكتب السياسي الكتائبي، فأكد المجتمعون ضرورة تهدئة الأجواء، ولكن مع التشديد على أنّ ردّ الفعل الكتائبي لم يكن خاطئاً "لأنه لا يُمكن أن يجري التعدي على الكرامات ونسكت". وبحسب المصادر، جرى التأكيد أنه "إذا كان الموضوع إلغائياً واستبدال القوات اللبنانية عدواً سياسياً بآخر فلن نخضع لذلك".

معوّض يبحث عن مرشحين

يحاول رئيس حركة الاستقلال ميشال معوّض، البحث عن مرشّح ثالث إلى جانبه هو والنائب السابق جواد بولس، لخوض الانتخابات النيابية في قضاء زغرتا. وهو اتصل لهذه الغاية بعدد من الشخصيات في المنطقة، أبرزهم رئيس حركة الأرض طلال الدويهي. لكن ظروف تأليف لائحة لمواجهة لائحة تيار المردة لم تتضح بعد، بسبب اعتقاد الجميع بأن اختراق لائحة المردة مستحيل، ما يعني أن خوضهم المعركة سيكون لخدمة معوّض فحسب.

فيون إلى لبنان

يزور لبنان في آذار المقبلين رئيس الوزراء الفرنسي السابق ومرشح اليمين إلى الانتخابات الرئاسية فرانسوا فيون. وتجمع فيون بسياسيين من التيار الوطني الحر علاقة جيدة، كما أنّ الرئيس سعد الحريري يعتبره من أصدقائه، إضافة إلى أنّه سبق أن أعلن مواقف إيجابية من الدور الذي يلعبه حزب الله في سوريا.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية