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ريفي يرد على المشنوق بلسان الحريري!
آخر تحديث: منذ 33 دقيقةالكاتب:
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رفض اللواء أشرف ريفي الرد على وزير الداخلية نهاد المشنوق بلسانه بل بلسان الرئيس سعد الحريري الذي قال لمحقق لجنة التحقيق الدولية بالصوت الموثَّق: “إذا راودني الشك بأحد المقرَّبين من والدي في تسريب المعلومات عنه، أشك بشخصٍ كنهاد المشنوق”.
ريفي، وفي بيان، قال: “أرجو ألا أُضطَر إلى أن أقول أكثر عن هذا الذي يصف الشرفاء بالمنافقين، لكن أسأله لماذا تكشفني أمنياً ولمصلحةِ من ؟، فيما أنت تُخصِّص 240 عسكرياً لمرافقتك، وتُقفل الطرقات وتُقيم المربعات الأمنية ؟ وللكلام تتمة.”
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