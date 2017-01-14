الحريري لريفي: كنت مخطئاً... والمشنوق يغرّد

رد الرئيس سعد الحريري على الوزير السابق أشرف ريفي بتغريدة عبر تويتر جاء فيها: "كم كنت مخطئاً عندما شككت بنهاد المشنوق وأعطيت كامل ثقتي لبعضهم"، فغرد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عبر حسابه على "تويتر": "شهادة الحريري أشرف الشهادات".

وجاء رد الحريري بعدما كتب ريفي في صفحته على "فايسبوك": "لن أردّ على وزير الداخلية نهاد المشنوق بلساني بل بلسان الرئيس سعد الحريري الذي قال لمحقّق لجنة التحقيق الدولية بالصوت الموثَّق: "إذا راودني الشكّ بأحد المقرَّبين من والدي في تسريب المعلومات عنه، أشك بشخصٍ كنهاد المشنوق".

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية