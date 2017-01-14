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ريفي ينشر مقطعا للحريري يشكك بالمشنوق والأول يوضح
نشر وزير العدل اللبناني الأسبق، أشرف ريفي، تسجيلا صوتيا يتحدث فيه رئيس الوزراء، سعد الحريري، يشكك فيه بوزير الداخلية نهاد المشنوق، حول قضية اغتياله والده رفيق الحريري.
ويقول الحريري في التسجيل الذي تكلم به أمام لجنة التحقيق الدولية باغتيال والده، إنه وعندما يراوده الشّك في شخص مقرب سرّب معلومات عن والده، يخطر بباله حينها، نهاد المشنوق.
أشرف ريفي استخدم التسجيل ضمن حربه الإعلامية مع نهاد المشنوق، بعد تقليص الأخير لحراسات ريفي، وهو ما اعتبره وزير العدل السابق أمرا قد يجعل مصيره كمصير رفيق الحريري.
وقال ريفي في حديث عن المشنوق: "أرجو ألا أُضطر إلى أن أقول أكثر عن هذا الذي يصف الشرفاء بالمنافقين، لكن أسأله لماذا تكشفني أمنيا ولمصلحة من؟ فيما أنت تُخصِّص 240 عسكريا لمرافقتك، وتُقفل الطرقات وتُقيم المربعات الأمنية؟ وللكلام تتمة".
بدوره، رد رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على استخدام اسمه بالجدل الحاصل بين ريفي والمشنوق.
وقال الحريري في تغريدة على "تويتر": "كم كنت مخطئا عندما شككت بنهاد المشنوق وأعطيت كامل ثقتي لبعضهم".
وأكد ناشطون أن الحريري قصد أشرف ريفي في تغريدته.
وأعاد نهاد المشنوق نشر تغريدة الحريري على حسابه في "توتير"، كما نشر مقطعا سابقا له يقول فيه عن أشرف ريفي: "من أنت لتشبّه نفسك بالرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ غدا تأتي الانتخابات ويأخذ كلّ واحد حجمَهُ...".
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