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رحلت طيور النورس فعادت أطنان النفايات إلى شوارع بيروت

آخر تحديث: منذ 23 دقيقة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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رحلت طيور النورس فعادت أطنان النفايات إلى شوارع بيروت
النفايات تعود للتكدس في شوارع الضاحية بعد اغلاق مطمر الكوستا برافا قرب مطار بيروت (محمود الطويل)﻿

عادت النفايات الى شوارع منطقة بعبدا والضاحية الجنوبية لبيروت اعتبارا من يوم السبت الفائت، اثر صدور القرار القضائي بإقفال مكب «كوستابرافا» للنفايات، ضمن إطار إبعاد طيور النورس عن مدارج مطار بيروت المجاورة للمكب.

 

ويتجمع نحو 1500 طن من النفايات في شوارع الضاحية الجنوبية والشويفات وعرمون وبشامون والحدث وبعبدا وفي قسم من بيروت الادارية.

 

وتقول شركة سوكلين، المسؤولة عن جمع النفايات، انها توقفت عن العمل بعد بلوغ معمل «العمروسية» طاقته الاستيعابية القصوى بعدما تعذر عليه تصريف النفايات اليومية الى المكب بسبب إقفاله.

 

ويذكر أن عمليات صيد طيور النورس في جوار مدارج المطار توقفت أمس، وعقد عصرا اجتماع في وزارة الداخلية، جرى فيه البحث في كيفية إبعاد الطيور على مدارج المطار، من دون الفوضى التي تسبب فيها الصيد العشوائي.

 

وقال وزير البيئة طارق الخطيب ردا على سؤال أمس، ان طرح موضوع مكب «الكوستابرافا» الآن، قد يكون وراءه ما وراءه، وأشار الى معالجة قضية طيور النورس، مبديا استعداده للاستماع الى صاحب خبرة، نافيا وجود قرار بنقل مكب «الكوستابرافا».

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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