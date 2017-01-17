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أخبار وأسرار لبنانية

آخر تحديث: منذ 22 دقيقة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 18
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أخبار وأسرار لبنانية

منهجية عمل جديدة في مجلس الوزراء: يقول «وزير مخضرم» ان المنهجية التي اعتمدت في مجلس الوزراء، جديدة بكل معنى الكلمة وتؤشر الى وجود توجه جدي للإنتاجية والاقلاع عن سياسة وضع المشاريع في الأدراج أو ترحيلها، وهذه المنهجية ستؤدي الى تزخيم الوضع اللبناني اقتصاديا وسياسيا.

 

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مكاري معجب بخيارات عون: نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي عارض خيار الرئيس سعد الحريري بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية يقول انه يرى بشائر خير في العهد الجديد وأنه معجب بخيار الرئيس عون أن تكون المملكة العربية السعودية أول دولة يزورها، فهذا يعني أنه اختار مصلحة اللبنانيين جميعا مسلمين ومسيحيين... عادة كان رؤساء الجمهورية يزورون أولا فرنسا او الفاتيكان لكسب مـصـداقية مـسيحية.

 

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مطار القليعات إلى الواجهة مجددا: يجري التداول بين الرئيس سعد الحريري ووزير الأشغال يوسف فنيانوس بشأن خطة لتأهيل مطار القليعات وتطويره. وتوسيعه ليكون جاهزا فور توقف الحرب في سورية لاستقبال الطائرات الكبيرة.

 

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تنسيق كامل بين عون وجعجع: أكدت مصادر قواتية أن التنسيق بين د. سمير جعجع والرئيس ميشال عون يتم على قدم وساق ويشمل كل المواضيع وأن العلاقة بينهما توثقت بعد انتخاب عون رئيسا للجمهورية أكثر مما كانت عليه قبل انتخابه.

 

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القوات تحتفل بمرور سنة على اتفاق معراب: بمناسبة مرور سنة على «اتفاق معراب» (الذي أعلن في ١٨ يناير ٢٠١٦ في ختام زيارة استثنائية للعماد ميشال عون الى معراب توجت بإعلان تأييد د. سمير جعجع لانتخابه رئيسا للجمهورية) ستكون هناك جملة مواقف وأنشطة في هذه المناسبة صادرة عن الطرفين أو منسقة بينهما.

 

وفي هذا الاطار علم أن جامعة الروح القدس - الكسليك تعد لحفل تكريمي للمسؤولين الحزبيين اللذين كان لهما اسهام مباشر في الوصول الى اتفاق المصالحة المسيحية: الوزير ملحم الرياشي والنائب ابراهيم كنعان.

 

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لبنان يعترض على تجاهل مؤتمر باريس للاجئين: أعلن لبنان (عبر وزارة الخارجية) اعتراضه على خلو البيان الختامي لمؤتمر باريس للسلام من كلمة «لاجئين» ما يعد انكارا لواقع مأساوي للفلسطينيين في الشتات وواقع ينوء لبنان تحت ثقله منذ ٧٠ سنة، وأشار بيان الخارجية الى أن «لبنان بات مأوى لـ٥٠٠ لاجئ فلسطيني ولأكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري، فهل نبقى شهودا «صامتين أمام

 

عمليات اعادة هندسة المنطقة ديموغرافيا» وبـ«القوة»؟.

 

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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