طيور النورس تنعش الآمال بإعادة فتح ملف مطار القليعات

مشكلة طيور النورس حول مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت، وما تشكله من مخاطر على سلامة الطيران المدني، احيت الآمال من جديد واعادت تحريك المياه الراكدة بمشروع اعادة تأهيل وتطوير مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات وامكانية البحث الجدي بتفعيله، وهو الذي شكل ولا يزال مطلبا حيويا لأبناء عكار منذ سنوات طويلة، وهم الان يجددون المطالبة باعادة تشغيله كمطار مدني، اضافة الى كونه في الاساس قاعدة عسكرية جوية للجيش اللبناني فهل تحل طيور النورس المشاغبة ما عجزت عنه حكومات؟

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية