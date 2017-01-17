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عون يتمنى على المحكمة الدولية سرعة إصدار الأحكام

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صحيفة الانباء الكويتية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 61
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، امس في حضور وزير العدل سليم جريصاتي، رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضية ايفانا هريدليكوفا، التي رافقها نائب رئيس المحكمة القاضي رالف رياشي ورئيس قلم مكتب بيروت كيفن مانيون ومدير مكتب رئيسة المحكمة السيد نيقولا غييو.

 

ورحب عون برئيسة المحكمة متمنيا الاسراع في اصدار الاحكام لان العدالة المتأخرة ليست بعدالة، مطالبا بمزيد من الشفافية المالية والادارية في عمل المحكمة لاسيما وان لبنان يساهم بنصف الميزانية المالية الخاصة بها.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية

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