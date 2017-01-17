عاصم قانصوه: إقرار قانون الستين سيدفع بالناس إلى الشارع

يولي النائب عن حزب «البعث» في البرلمان اللبناني عاصم قانصوه موضوع النفط والغاز أهمية قصوى في متابعاته وأحاديثه مع زواره تبعا لاختصاصه كمهندس جيولوجي وهو يرى ضرورة بتشكيل وزارة للبترول بعدما تم اكتشاف الغاز في البحر والنفط بين سلسلتي جبال لبنان الشرقية والغربية على عمق 2577 مترا.

وقال قانصوه في تصريح لـ «الأنباء» إن الهيئة التي تشكلت من ستة أعضاء بهذا الخصوص لم تفعل شيئا سوى قبض رواتب 22 ألف دولار لكل فرد.

قانصوه الذي يبدي اعتقاده بوجود اكثر من عشر بلوكات في البحر قال إن هناك 1200 نوع من الصناعات البترولية ويؤكد أهمية وجود وزارة بترول وهي بحاجة لفريق من الموظفين والخبراء لأن هذه الثروة تفيد الشعب اللبناني.

وبالانتقال لزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى السعودية وقطر، يقول قانصوه إن هناك موافقة سورية على تحرك عون، وبالتالي فإن كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن التسلح من إيران «كلام كبير معناه أن المراهنة على السلاح الأميركي فشلت وهو مؤشر مهم لإعادة النظر بالمرحلة المقبلة».

بالنسبة لقانون الانتخابات يحذر قانصوه من عدم إقرار «قانون النسبية بجعل لبنان دائرة واحدة والعودة الى قانون الـ 60»، قائلا إن ذلك سيتسبب «بردود فعل شعبية فالأحزاب تريد النسبية وأمراء الطوائف يدرسون القانون المختلط ويعملون على العودة الى قانون الـ 60».

وأضاف: «وليد جنبلاط لا تهمه إلا قاعدته كغيره من القادة من كل الطوائف والهدف الاحتفاظ بزعامتهم هو يحاول التقرب من «حزب الله» لتأمين زعامة.. أما المواقف فمبهمة ما سيدفع بالناس للنزول الى الشارع». بالنسبة لموقف «حزب الله» قال قانصوه إنه «غيّر المعادلة على الساحة اللبنانية الداخلي».

وتطرق قانصوه في حديثه إلى تقييم وضع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ملاحظا تأثر «وجهه وهذا الأمر سيتكشف في الانتخابات النيابية».

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية