أخبار وأسرار لبنانية

٭ الحريري إلى الرياض رئيسا للحكومة: الرئيس سعد الحريري سيقوم في غضون اسابيع بأول زيارة رسمية له الى المملكة السعودية بعد عودته الى رئاسة الحكومة، وستكون زيارته بمناسبة تتمة وتكملة لزيارة الرئيس ميشال عون ولمناقشة الخطوات التنفيذية والترجمة العملية لنتائج الزيارة.

٭ تحسن علاقة التيار بالكتائب: بين التيار الوطني الحر وحزب الكتائب تتجه الى تغيير ايجابي، وهناك اتصالات مباشرة بين الطرفين أبرزها تلك التي تجري بين الوزيرين جبران باسيل والوزير السابق آلان حكيم.

٭ ارتياح لمساعي إلغاء وزارة الإعلام: يبدي وزير الاعلام ملحم الرياشي ارتياحه الشديد للتجاوب الذي يلقاه من مختلف الاحزاب والكتل النيابية في مشروعه الهادف الى الغاء وزارة الاعلام وتحويلها الى وزارة الحوار والتواصل. وهذا التجاوب يشمل حزب الله ومن خلال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله الذي ابدى استعدادا لتقديم كل ما يسهل تنفيذ هذا المشروع.

٭ ما بين جنبلاط والتيار الوطني في الشوف وعالية: يتردد أن التيار الوطني الحر يعتزم دخول دائرتي الشوف وعاليه بمقعدين على الاقل وبالتنسيق مع النائب وليد جنبلاط: المقعد الماروني الذي يشغله النائب فؤاد السعد ويرشح له التيار الوزير سيزار ابي خليل. والمقعد الماروني الذي يشغله دوري شمعون او الذي يشغله النائب ايلي عون لاحلال الوزير السابق ماريو عون مكانه. وأما المقعد الكاثوليكي في الشوف الذي يشغله النائب نعمة طعمة فان جنبلاط يعتبره من الخطوط الحمر.

٭ تشكيلات وترقيات في الخارجية: تعد وزارة الخارجية العدة لاجراء ترقيات وتشكيلات ديبلوماسية شاملة، تجري عادة مع انطلاقة عهد جديد. ومن المتوقع ان يتم انجاز هذه التشكيلات والتعيينات التي تتضمن تعيين سفراء من خارج الملاك قبل 5 من شهر مايو المقبل موعد اجراء الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة.

(يحق لرئيس الجمهورية تعيين سفراء من خارج الملاك بنسبة لا تزيد على 15%، ولاسيما من المسؤولين الذين شغلوا مواقع أمنية بدءا من الرئيس سليمان فرنجية الذي عين مدير عام الامن العام انطوان دحداح سفيرا، مرورا بالرئيس امين الجميل الذي عين مدير المخابرات جوني عبدو وسفيرا في باريس وصولا الى الرئيس ميشال سليمان الذي عين مدير المخابرات العميد جورج خوري سفيرا في الفاتيكان).

٭ التنافس على قيادة الأمن الداخلي: التنافس على مديرية قوى الامن الداخلي بعد انتهاء ولاية اللواء ابراهيم بصبوص محصور بين رئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان وقائد منطقة الجنوب الاقليمية العميد سمير شحادة.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية