- هل ينهار النظام العالمي الجديد على يد ترامب؟.. القلق الأوروبي يتصاعد بعد رحيل أوباما
- معركة قانون الانتخابات تحتدم «بين محورين»
- أخبار وأسرار لبنانية
- عون يطلق صرخة للعالم: السلام مرهون بإيجادكم الحلول لمشاكل المنطقة
- عاصم قانصوه: إقرار قانون الستين سيدفع بالناس إلى الشارع
- عون يتمنى على المحكمة الدولية سرعة إصدار الأحكام
- طيور النورس تنعش الآمال بإعادة فتح ملف مطار القليعات
- قانون انتخاب ليعودوا "كلن يعني كلن"
- بالتفاصيل.. بنود أولى جلسات العهد الجديد التشريعية
- سنترلينك يذبح "عواجيز" أستراليا
- هنا كان يختبئ منفذ هجوم ملهى إسطنبول.. إليك ما وجدته الشرطة بمنزله
- أستراليا.. المتعصبون يجبرون فيكتوريا على إزالة صورة امرأتين محجبتين
- الفيديو الذي قاد الأمن التركي لمخبأ مهاجم اسطنبول
- بولين هانسون: سأحظر البرقع في أستراليا
- الجيش التركي: مقتل 20 عنصرًا من "داعش" شمالي سوريا
- لافروف: لولا تدخلنا لسقطت دمشق خلال أسبوعين
- بعد تهديد قطري.. كلينك تفضخ نجومًا أمضوا أوقاتًا حميمة معه!
- شعرت بألم شديد بعد عملية تكبير لمؤخرتها.. وعندما شق الأطباء جسدها كانت الكارثة!
- بالفيديو...إعلامية سورية تخلع الحجاب على الهواء
- فتاة سعودية تدفع مليون ريال و"رولزرويس" لحرق شقيقها وأطفاله
- توقعات الأبراج ليوم January 17, 2017
- الاتفاق مع روسيا يحمي "الهلال الشيعي"!
- كل «ترامب» والعرب بخير!
- عون يثمن دعم المنظمات الدولية لبنان ويؤكد تحسين الإيرادات بلا زيادة ضرائب
- إيران تودع أوباما بالإهانة
معركة قانون الانتخابات تحتدم «بين محورين»
- الرفض المسيحي لـ «قانون الستين» يفتح الباب أمام «تمديد تقني»
- انتكاسة أولى للعهد أم للعلاقة بين الحريري وعون؟
معركة قانون الانتخابات تحتدم وتقترب من نقطة الذروة مع اقتراب الانتخابات من موعدها: فقد انتهت مرحلة المناورات وبدأت مرحلة كشف الأوراق وفرز المواقف وتحديدها بشكل نهائي، ما أدى الى قيام خارطة سياسية جديدة للمواقف موزعة بين محورين:
٭ المحور الأول يضم نبيه بري وسعد الحريري ووليد جنبلاط الذي انيطت به مهمة قيادة معركة قانون الانتخابات وأتيحت له فرصة تعويم دوره وموقعه كرقم صعب. فقد بادر جنبلاط الى رفع السقف السياسي عاليا وصولا الى المطالبة بإعادة تقسيم جبل لبنان الى محافظات ودوائر انتخابية مسميا الشوف وعاليه محافظة ودائرة واحدة. يطرح جنبلاط الحد الاقصى بهدف الوصول الى قانون الستين كحد أدنى. والحليف الطبيعي لجنبلاط في هذه الواقعة هو تيار المستقبل الذي لا يريد التخلي عن قانون الستين لمصلحة اي قانون آخر ينطوي على مخاطر تقليص كتلته النيابية. وإذا كان جنبلاط بادر الى «قلب الطاولة والمشهد» برفض كل أشكال النسبية والقانون المختلط فان الوزير نهاد المشنوق كان سبقه الى «نعي» القانون الجديد للانتخابات عبر تأكيده استحالة اتفاق الفرقاء والسياسيين على قانون انتخاب في المهل القانونية المتبقية.
وجاءت «إشارات المشنوق» لتؤكد ان تيار المستقبل «يناور» في شأن قانون الانتخابات رافضا التقاسم والشراكة في «مناطق نفوذه». ولأنه يخشى المجاهرة بالأمر، وجد في «الفيتو الجنبلاطي» خشبة خلاص من «عبء النسبية» التي لا يريدها ولكنه يريد ان تجهض على يد غيره لأنه لا يريد ان يدفع أثمانا سياسية في المقابل.
وأما الرئيس نبيه بري فانه تخلى عن خطته ووعده بـ «الجهاد الأكبر» في قانون الانتخابات وبدا «مستسلما» لواقع ان قانون الستين بات «أمرا واقعا»، مسايرا ومراعيا ظروف جنبلاط والحريري وساعيا الى ترميم الحلف الثلاثي من باب الانتخابات النيابية بعدما صدعته الانتخابات الرئاسية، ومعتبرا ان بقاء قانون الستين يشكل انتكاسة للعهد الجديد اي للرئيس ميشال عون تحديدا لينأى بري بنفسه عن حسابات الخسارة في هذه المعركة التي بدأها بالتنسيق مع التيار الوطني الحر وأنهاها مع المستقبل والاشتراكي.
٭ المحور الثاني هو المحور المسيحي الذي يضم بشكل أساسي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مضافا إليهما في موضوع قانون الانتخابات حزب الكتائب الذي كان ابتعد عنهما كثيرا بعد الرئاسة والحكومة. والأحزاب الثلاثة تلتقي على رفض قانون الستين ومن منطلق ان هذا القانون لا يؤمن التمثيل المسيحي الصحيح ولا التوازن الوطني بشقيه الطائفي والسياسي، وان الفرصة سانحة بعد قيام تسوية سياسية جاءت بالرئيس ميشال عون الى سدة الرئاسة وفي ظل انطلاقة العهد الجديد، لإنتاج قانون جديد للانتخابات يعد بمثابة الشرط الاساسي لتصحيح خلل متماد ومتراكم منذ اتفاق الطائف. فإذا ضاعت هذه الفرصة المتاحة حاليا سيكون من الصعب تعويضها وتحصيل قانون الانتخابات المنشود.
التيار الوطني الحر يعلن ان إبقاء قانون الستين سيولد رفضا وثورة شعبية مبررة سيكون التيار من أول روادها. والقوات اللبنانية تعلن رفضها المطلق لقانون الستين تحت اي ظرف وذريعة، موضحة ان دعمها لجنبلاط ووقوفها الى جانبه لا يعني قبولها بـ «الستين»، وكما ترفض ان يتعرض اي مكون واي فريق للظلم ترفض ان يكون المكون المسيحي مظلوما. ومحذرة من انها ستكون في حل من التزاماتها إذا تخلى «المستقبل» و«الاشتراكي» عن القانون المختلط ويمكن لها في هذه الحال ان تذهب في اتجاه النسبية بدل ان تعود الى الوراء والى «قانون الستين».
هذا التطور الدراماتيكي في السباق الانتخابي ومع دخوله «الأشواط الأخيرة» يطرح 3 تساؤلات أساسية:
١- أين يقف حزب الله وسط هذه المعمعة بعدما كان بادر الى فتح معركة قانون النسبية وأطلق إشارات جدية في هذا الاتجاه ثم عاد واطلق إشارة معاكسة عندما أظهر تفهما لموقف جنبلاط وظروفه ما شجع هذا الاخير على نسف كل مشاريع النسبية والمختلط والمجاهرة بقانون الستين لا بل الذهاب الى ابعد منه؟
من الواضح ان حزب الله يكتفي حاليا بإدارة المعركة والأزمة والتوازنات، ومن غير الواضح ما إذا كان يعطي أولوية لـ «قانون الانتخابات الجديد» أم لـ «الستاتيكو القائم» واستمراره من خلال تثبيت قانون الستين الذي يعيد إنتاج نفس المعادلة والمجلس النيابي ذاته مع تعديلات طفيفة. أو من خلال تمديد لمجلس النواب الحالي يسمى «تمديدا تقنيا» ويمكن ان يمتد بين شهر وسنة.
٢- هل فشل التوصل الى قانون جديد للانتخابات يعد انتكاسة اولى ومبكرة للعهد اي لرئيس الجمهورية ميشال عون ام انتكاسة مبكرة وأولى للعلاقة بين عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، واستطرادا بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل؟
ما صدر عن الوزير المشنوق لم يكن مجرد رأي تقني صادر عن الجهة الرسمية المكلفة إدارة العملية الانتخابية ولكنه يعكس موقف تيار المستقبل الذي لا يريد التخلي عن قانون الستين وهو ما سبق ان تحدث به الحريري لأكثر من مرة.
ويبدو تيار المستقبل أمام خيارين: اما إعطاء الأولوية لمعركة البيت الداخلي عبر التمسك بقانون الستين مع ما يعنيه ذلك من رفع سقف التحدي امام العهد وتعريض العلاقة مع عون لأول خلاف وسوء تفاهم.. واما إعطاء أولوية لقانون الانتخابات الجديد وبالتالي إعطاء العهد دفعة اولى إيجابية على الحساب ويكون التفاهم على قانون جديد مرتبطا بتحالفات انتخابية مسبقة وأثمان سياسية متصلة بالمرحلة المقبلة ولاسيما حكومة العهد الثانية، حكومة ما بعد الانتخابات.
فإذا كان الخيار الأول هو الذي سيسلكه تيار المستقبل فان نكسة العهد الداخلية الاولى مع إجهاض وعد الرئيس عون بقانون انتخابي جديد لن يمر مرور الكرام. وقد تذهب الرئاسة الى فتح ملفات كانت في معرض التأجيل لتسهيل التسويات الداخلية وستسلك العلاقة بعد الانتخابات في حال جرت على أساس «الستين» في طريق مختلف وسيظهر ذلك مع تشكيل الحكومة الجديدة ومع مقاربة الملف السوري وفي اتجاه مراجعة استراتيجية «الحياد الإيجابي».
٣- السؤال الثالث يتعلق بمصير الانتخابات المحكومة منذ أشهر بسؤالين: هل تجري في موعدها وعلى أساس أي قانون؟
من الواضح ان إجراء الانتخابات في موعدها في نهاية الربيع المقبل يعني أن تجري على أساس قانون الستين مع تعذر الاتفاق على قانون جديد في المهلة المتبقية. ولما كان الفريق المسيحي يرفض قانون الستين ويصر على قانون جديد للانتخابات فإن هذا الموقف يفرض تمديدا تقنيا للمجلس النيابي إفساحا في المجال أمام القانون الجديد ولإعطائه فرصة جديدة. ويبدو «التمديد التقني» خيارا راجحا ليس فقط لتفادي إحياء قانون الستين وانما ايضا لتفادي أزمة سياسية وطنية ليس وقتها الآن في ظل مرحلة انتقالية دقيقة على مستوى المنطقة والعالم.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- شعرت بألم شديد بعد عملية تكبير لمؤخرتها.. وعندما شق الأطباء جسدها كانت الكارثة!
- بعد تهديد قطري.. كلينك تفضخ نجومًا أمضوا أوقاتًا حميمة معه!
- بالفيديو...إعلامية سورية تخلع الحجاب على الهواء
- هنا كان يختبئ منفذ هجوم ملهى إسطنبول.. إليك ما وجدته الشرطة بمنزله
- السلطات التركية تلقي القبض على منفذ العملية الإرهابية بليلة رأس السنة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 151
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- معركة قانون الانتخابات تحتدم «بين محورين»
- أخبار وأسرار لبنانية
- عون يطلق صرخة للعالم: السلام مرهون بإيجادكم الحلول لمشاكل المنطقة
- عون يتمنى على المحكمة الدولية سرعة إصدار الأحكام
- عاصم قانصوه: إقرار قانون الستين سيدفع بالناس إلى الشارع
- طيور النورس تنعش الآمال بإعادة فتح ملف مطار القليعات
- بالتفاصيل.. بنود أولى جلسات العهد الجديد التشريعية
- عون يثمن دعم المنظمات الدولية لبنان ويؤكد تحسين الإيرادات بلا زيادة ضرائب
- الاشتباك الانتخابي يُنذر بخرق التهدئة
- التيار: ثورة شعبية ضد الستين والتمديد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)