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ميقاتي: نؤيد دعوة عون الى اعتماد "النسبية"
قال الرئيس نجيب ميقاتي في تغريدة عبر"تويتر" إن "خطاب فخامة الرئيس ميشال عون أمام السلك الديبلوماسي قارب الملفات المطروحة برؤية واضحة، لا سيما ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومطالبته بالضغط لتنفيذ القرارات الدولية".
اضاف: "نؤيد دعوة فخامة الرئيس عون الى اعتماد النسبية في الانتخابات لتأمين صحة التمثيل وعدالته للجميع، وننوّه بتشديده على العمل لاعادة ثقة المواطن بدولته".
استقبال
وكان ميقاتي إستقبل سفير بريطانيا هيوغو شورتر بعد ظهر اليوم في دارته وعرض معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا.
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