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ميقاتي: للتنبه مما قد يولده الشغور بحاكمية مصرف لبنان
دعا الرئيس نجيب ميقاتي الحكومة مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان للتنبّه مما قد يولده الشغور ولعدم بقاء اللغط المسيء الى الوضع اللبناني المالي. وأكد "ضرورة إدراج قوانين الانتخاب على جدول الجلسة التشريعية للتصويت عليها".
وتطرق ميقاتي في مداخلة خلال مشاركته اليوم الأربعاء في الجلسة التشريعية الى موضوع سلامة الطيران في مطار بيروت الدولي، فقال: "منذ كنت وزيرا للاشغال العامة والنقل كانت الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الطيران تضع قواعد واضحة تشترط فيها ان تكون مكبات النفايات بعيدة عن حرم المطار مسافة 13 كلم على اقرب تقدير ،بينما الواقع الحالي ان مكب النفايات قريب جدا من المطار، ونحن أمام حلين إما تغيير موقع المكب او تغيير موقع المطار، والا فسيتعرض لبنان لمشكلات مع منظمة الطيران المدني الدولي بشأن سلامة الطيران.
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