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أطراف حكومة ميقاتي تراجعوا عن قانونهم!
أقرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قانوناً للإنتخابات النيابية قسّم لبنان إلى 13 دائرة على أساس النسبي، وافقت عليه كل الأطراف المشاركة في الحكومة، من "حزب الله" إلى "حركة أمل" فـ"التيار الوطني الحرّ" الذي كان ممثلاً بـ10 وزراء مع حلفائه في تكتل "التغيير والإصلاح"، كذلك وافق عليه الحزب التقدمي الإشتراكي.
في حين أبدت "القوات اللبنانية" ملاحظة على عدد الدوائر مفضلةً أن يكون عددها 15 تحسيناً للتمثيل المسيحي... كان ذلك قبل سنوات، غير أن القوى السياسية ذاتها تبدو مربكة في ما بينها، مختلفة على شكل القانون التي تريده كل منها، فلماذا تم التنصل من القانون النسبي الذي شاركت هذه القوى في إقراره..
يبدو أن مراعاة أطراف التسوية الرئاسية والحكومية، تقف وراء تراجع العديد من الأطراف عن هذا القانون، وعدم طرحه بشكل جدّي على النقاش الحاصل اليوم، إذ يقول عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أن "حزب الله" يؤيّد قانون الإنتخاب القائم على أساس النسبية مع الدائرة الإنتخابية الواحدة، أو الدوائر الكبرى، لكنه وافق على قانون حكومة ميقاتي بإعتباره حلاً وسطاً لكل القوى السياسية، وكذلك وافقت عليه كل القوى المشاركة في تلك الحكومة بما فيها الحزب الإشتراكي".
ويرى الساحلي أن "حزب الله" لا يزال من مؤيدي "قانون ميقاتي" كما يؤيد قانون الرئيس برّي المختلط، إذ يعتبر نفسه تنازل عن مطلبه الأساسي لصالح هذين القانونين، لكنه يفضل الوصول إلى قانون يوافق عليه الجميع، لذلك يجب البحث مع بعض القوى المعترضة لدفعها للموافقة عليه.
بدوره أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ألان عون أن التيار لا يزال على موقفه من قانون ميقاتي، فهو وافق عليه سابقاً، بل وأكثر من ذلك، قام وفد تكتل "التغيير والإصلاح" بطرح هذا القانون ضمن جولاته على القوى السياسية، إلا أن بعض الأطراف إعترضت عليه مثل تيار "المستقبل"، والحزب التقدمي الإشتراكي الذي إعتبر أن إقرار هذا القانون كان في ظروف سياسية مغايرة لما هي اليوم.
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