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جعجع يرد على ظريف: لا تفاهم ايراني- سعودي حول الرئاسة

آخر تحديث: منذ 50 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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علّق رئيس حزب "القوات اللبنانية" على الكلام الذي أتى على لسان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، والذي قال فيه إن "تمكنت إيران والسعودية من وقف عرقلة عملية الإنتخابات الرئاسية في لبنان، وحققنا نجاحاً بعد وصول العماد ميشال عون لرئاسة لبنان وسعد الحريري لرئاسة الحكومة".

 

وشدد جعجع على أن "الانتخابات الرئاسية اللبنانية هذه المرة جرت بمبادرات لبنانية بحتة وخطوة خطوة، مما قطع الطريق أصلاً على أي تدخلات خارجية"، مضيفاً: "وبكافة الأحوال لو كان بالفعل هناك أي تفاهم ايراني سعودي مسبق على الانتخابات الرئاسية، فلماذا لم يظهر اي مؤشر على هذا التفاهم قبيل حصول الانتخابات او عند حصولها، مما يؤكد عدم وجود هكذا تفاهم".

 

وأضاف: "ان معالي وزير خارجية إيران حر في نسب ما يريد لنفسه، ولكن هذا لا يعني أن هذا ما حصل، خصوصاً ان العالم كله يعرف ان لا وجود لقنوات اتصال بين السعودية وايران في هذه المرحلة".

 

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