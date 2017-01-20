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جريمة تهز لبنان.. كيف تصرفت هذه الام بعد اغتصاب طفلها من 3 قاصرين؟

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: لها
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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جريمة تهز لبنان.. كيف تصرفت هذه الام بعد اغتصاب طفلها من 3 قاصرين؟

في جريمة شنيعة شغلت الشارع اللبناني الاربعاء الماضي ، أقدم ثلاث قاصرين على الاعتداء جسدياً على طفل داخل مبنى قيد الإنشاء في بلدة شحور جنوب لبنان.

 

وفي التفاصيل، صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، شعبة العلاقات العامة بلاغاً أشار فيه إلى أن المواطنة ز. ن. (مواليد عام 1987) ادّعت أمام فصيلة جويا في وحدة الدرك الإقليمي ضدّ ثلاثة أشخاص بجرم الإعتداء الجسدي على طفلها ب. ح. (مواليد عام 2007، لبناني)، وذلك من المرات القلائل التي تتجرأ والدة على كشف حقيقة تعرض طفلها لإعتداء جسدي، حيث أن أغلب العائلات في مجتماتنا تفضل السكوت عن هذه الجرائم خوفاً من الفضيحة إلا أن هذه الام الشجاعة ادعت على كل من

 

- س. ن. (مواليد عام 2002، لبناني)

 

- ك. ج. (مواليد عام 2002، لبناني)

 

–ع. س. (مواليد عام 2000، سوري)

 

وعلى الفور، تمكنت دورية من فصيلة جويا من توقيف ك. ج. المذكور، فيما أوقفت دورية من شعبة المعلومات الآخرَين.

 

وقد أثبت تقرير الطبيب الشرعي حالة الاعتداء، وأودعوا جميعاً مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.

المصدر: لها

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