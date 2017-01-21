تحرير المواطن سعد ريشا وهو في عهدة مخابرات الجيش في ثكنة أبلح

افادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام ‏في زحلة ماريان الحاج عن تحرير المواطن سعد ريشا الذي بات في عهدة مخابرات الجيش في ثكنة أبلح، قبل ان ينتقل الى منزله. وافادت مندوبتنا ان الجرافات بدأت بإعادة فتح الطرق التي كانت اقفلت احتجاجا ، واشارت مندوبتنا الى ان منزل ريشا غص بالمهنئين قبل وصوله .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام