نصرالله يستقبل فرنجية سعياً لمصالحته مع الرئيس

استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، في حضور وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا.وأفاد بيان للعلاقات الإعلامية في الحزب انه جرى تقييم الأوضاع السياسية القائمة في البلاد ومناقشة العديد من الملفات والاستحقاقات الحالية، ومن جملتها قانون الانتخاب والوضع الحكومي، كما تم التأكيد على عمق العلاقة بين الطرفين، ومتانة التحالف القائم ومواصلة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.وذكرت مصادر متابعة لـ «الأنباء» ان لهذا علاقة بمسعى يقوم به الحزب، من اجل اعادة المياه لمجاريها بين الرئيس ميشال عون والنائب فرنجية، عبر تأمين ظروف زيارة يقوم بها فرنجية الى رئيس الجمهورية في قصر بعبدا الذي لم يزره بعد.

.. والرئيس يزور مصر والأردن منتصف فبرايربيروت ـ داود رمال

كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن ان زيارة الرئيس عون الى كل من جمهورية مصر العربية ومن ثم الى المملكة الأردنية الهاشمية من المرجح ان تكون في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل، وان الترتيبات يعمل عليها بين الجانب اللبناني والجانبين المصري والأردني لتنسيق المواعيد وعدم تعارضها.

كما وصل الى بيروت أمس وزير الخارجية العراقية ابراهيم الجعفري موفداً من الرئيس العراقي فؤاد معصوم حاملا معه رسالة تهنئة من الرئيس العراقي مرفقة بدعوة رسمية لعون لزيارة بغداد.

المصدر: صحيفة الانباء الكويتية