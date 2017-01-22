إحباط تفجير انتحاري في شارع الحمرا في بيروت

عناصر أمنية أمام المقهى في شارع الحمرا

في عملية مشتركة تمكّنت مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إحباط عملية إنتحارية في شارع الخمرا، وذلك قبيل حدوثها بلحظات قليلة، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية لـ"تلفزيون لبنان"، والتي أشارت إلى أنّه "توقيف الإنتحاري مع الحزام الناسف خلال محاولته الدخول إلى مقهى في شارع الحمرا لتفجير نفسه". وقد أوضحت المصادر أن الانتحاري لبناني الجنسية يدعى عمر العاصي مواليد 1992 من صيدا وكان يريد استهداف مقهى كوستا.

وأشارت المعلومات إلى أنّ "عملية توقيفه حصلت بينما كان يهم بالدخول إلى المقهى، فحصل تضارب لينقل بعد ذلك إلى إحدى المستشفيات".

إلى ذلك سرت أخبار عن وجود إنتحاري آخر في الحمرا، إلّا أنّ القوى الأمنية نفت لـ"LBCI" هذا الخبر.

وقد هنأ الرئيس سعد الحريري المخابرات وشعبة المعلومات على إحباط العملية الإنتحارية، كما وجّه وزير الداخلية نهاد المشنوق تحية إلى شعبة المعلومات واستخبارات الجيش التي تحافظ على أمن اللبنانيين دائماً وأبداً.