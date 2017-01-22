إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | إحباط تفجير انتحاري في شارع الحمرا في بيروت
المصنفة ايضاً في: لبنان

إحباط تفجير انتحاري في شارع الحمرا في بيروت

آخر تحديث: منذ 10 ساعة 58 دقيقة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 44
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
إحباط تفجير انتحاري في شارع الحمرا في بيروت
عناصر أمنية أمام المقهى في شارع الحمرا

في عملية مشتركة تمكّنت مخابرات الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إحباط عملية إنتحارية في شارع الخمرا، وذلك قبيل حدوثها بلحظات قليلة، وفق ما ذكرت مصادر عسكرية لـ"تلفزيون لبنان"، والتي أشارت إلى أنّه "توقيف الإنتحاري مع الحزام الناسف خلال محاولته الدخول إلى مقهى في شارع الحمرا لتفجير نفسه". وقد أوضحت المصادر أن الانتحاري لبناني الجنسية يدعى عمر العاصي مواليد 1992 من صيدا وكان يريد استهداف مقهى كوستا.

 

وأشارت المعلومات إلى أنّ "عملية توقيفه حصلت بينما كان يهم بالدخول إلى المقهى، فحصل تضارب لينقل بعد ذلك إلى إحدى المستشفيات".

 

إلى ذلك سرت أخبار عن وجود إنتحاري آخر في الحمرا، إلّا أنّ القوى الأمنية نفت لـ"LBCI" هذا الخبر.

 

وقد هنأ الرئيس سعد الحريري المخابرات وشعبة المعلومات على إحباط العملية الإنتحارية، كما وجّه وزير الداخلية نهاد المشنوق تحية إلى شعبة المعلومات واستخبارات الجيش التي تحافظ على أمن اللبنانيين دائماً وأبداً.

 

 

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)