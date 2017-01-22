مداهمة منزل الانتحاري اللبناني عمر العاصي ومصادرة جهاز الكومبيوتر الخاص به.. ميقاتي يهنئ بإحباط الاستخبارات وفرع المعلومات العمل الارهابي

العاصي خلال تلقيه العلاج في المستشفى

ألقت القوى الأمنية القبض على انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً كان يريد تفجير نفسه داخل مقهى "كوستا" في شارع الحمراء. وأفادت مصادر أمنية أنها تمكنت من إحباط العملية الانتحارية قبل حدوثها بلحظات نتيجة عملية مشتركة بين مديرية الاستهبارات وفرع المعلومات.

وأشارت المصادر الى أن الانتحاري يدعى عمر العاصي من صيدا، من مواليد 1992.

كما أكدت مصادر خاصة ل"لبنان 24" أن الانتحاري، المتواري عن الأنظار منذ ثلاثة سنوات هو شاب طويل البنية، ضعيف، كان ذا لحية طويلة أيام تواجد الأسير في عبرا وقد كان من أبرز المؤيدين له. عمل في سوبر ماركت قبل أحداث عبرا وقد صدرت مذكرة توقيف بحقه وهو من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورة.

وقد تم التأكيد على أن هوية الانتحاري صحيحة وهو لبناني من صيدا وتمّت مداهمة منزله ومصادرة جهاز كمبيوتر.

ميقاتي

وقد قال الرئيس نجيب ميقاتي عبر "تويتر": "نهنئ اللبنانيين بإحباط استخبارات الجيش اللبناني وفرع المعلومات بجهد مشترك العمل الارهابي الذي كان يخطط للبنان. حمى الله لبنان من كل الشرور والمخاطر".

وقد نوّه وزير الدفاع يعقوب الصراف بالانجاز الامني الكبير الذي حققته مخابرات الجيش وفرع المعلومات قائلاً: "الاجهزة الامنية ساهرة ولن نسمح لأحد بأن يمس امن البلد واستقراره".

وقد جاءت عملية توقيف الانتحاري بعد رصد ومتابعة بناء على معلومات مسبقة والدورية أوقفت الانتحاري قبل دخوله المقهى، مشيرة إلى أنه "مع محاولة الانتحاري الافلات من عناصر استخبارات الجيش تم ضربه فيما قام الخبير الذي كان برفقة الدورية بتعطيل الحزام الناسف".

وقد أشادت قوى الأمن بجهود استخبارات الجيش وفرع المعلومات على التعاون المستمر الذي أدى الى إفشال محاولة التفجير.