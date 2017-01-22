- مداهمة منزل الانتحاري اللبناني عمر العاصي ومصادرة جهاز الكومبيوتر الخاص به.. ميقاتي يهنئ بإحباط الاستخبارات وفرع المعلومات العمل الارهابي
- "ليفني" تفجر فضيحة: تنشر صورها مع أمير سعودي في سويسرا!
- ملياردير «البيت الأبيض»
- الكشف عن سر رشاقة اليابانيات
- محاولة إغتيال ممثلة عربية على يد زوجها.. وهذا ما وجدته الشرطة بحوزته !
- توقعات الأبراج ليوم January 22, 2017
- انتفاضة نسائية.. مئات الآلاف يخرجون في مسيرات تتقدمها النساء بأميركا وعواصم عالمية ضد ترامب
- الاردن في خطر.. وتحذير شيخ الحضرة الهاشمية لملوك وامراء الخليج غير مسبوق ويجب ان يؤخذ بجدية.. الازمة المالية خانقة.. والشعب على وشك الانفجار.. فهل سيكون رد الملك عبد الله مثيلا لرد والده قبل 27 عاما في قمة بغداد.. وهل ستكون ايران ومعسكرها هو البديل؟
- الضوء في نهاية النفق.. سوريا
- ماذا سيفعل العهد والحكومة بخاطفي الدولة؟
- لبنان يدخل مرحلة ترامب بعجز تشريعي وأمني وعقم سياسي
- مرفأ بيروت.. 100 مليون دولار رُمِيت في البحر!
- العولمة ( مفهومها – أهدافها – خصائصها )
- مفهوم العولمة ونشأتها
- حدث في مثل هذا اليوم January 22, 2017
- مصادر: توجه لوضع ملف قانون الانتخابات بعهدة عون
- نصرالله يستقبل فرنجية سعياً لمصالحته مع الرئيس
- أستراليا.. فيسبوك يكشف اضطراب منفذ مجزرة ملبورن
- أستراليا: ليس حادثا إرهابيا.. تفاصيل مثيرة عن مجزرة ملبورن
- إحباط تفجير انتحاري في شارع الحمرا في بيروت
- إنفوغرافيك.. الدبابات الأكثر إثارة للرعب
- لهذه الأسباب.. صاحبا فيلم محطة القطار الجنسي في أستراليا يفلتان من العقاب
- استقالة مايك بيرد تزعج رئيس وزراء أستراليا
- سكان: مقتل ثمانية مصريين في سقوط قذيفة بشمال سيناء
- عن «رئيس روسيا» في البيت الأبيض!
مداهمة منزل الانتحاري اللبناني عمر العاصي ومصادرة جهاز الكومبيوتر الخاص به.. ميقاتي يهنئ بإحباط الاستخبارات وفرع المعلومات العمل الارهابي
ألقت القوى الأمنية القبض على انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً كان يريد تفجير نفسه داخل مقهى "كوستا" في شارع الحمراء. وأفادت مصادر أمنية أنها تمكنت من إحباط العملية الانتحارية قبل حدوثها بلحظات نتيجة عملية مشتركة بين مديرية الاستهبارات وفرع المعلومات.
وأشارت المصادر الى أن الانتحاري يدعى عمر العاصي من صيدا، من مواليد 1992.
كما أكدت مصادر خاصة ل"لبنان 24" أن الانتحاري، المتواري عن الأنظار منذ ثلاثة سنوات هو شاب طويل البنية، ضعيف، كان ذا لحية طويلة أيام تواجد الأسير في عبرا وقد كان من أبرز المؤيدين له. عمل في سوبر ماركت قبل أحداث عبرا وقد صدرت مذكرة توقيف بحقه وهو من جماعة شاهين سليمان ومعتصم قدورة.
وقد تم التأكيد على أن هوية الانتحاري صحيحة وهو لبناني من صيدا وتمّت مداهمة منزله ومصادرة جهاز كمبيوتر.
ميقاتي
وقد قال الرئيس نجيب ميقاتي عبر "تويتر": "نهنئ اللبنانيين بإحباط استخبارات الجيش اللبناني وفرع المعلومات بجهد مشترك العمل الارهابي الذي كان يخطط للبنان. حمى الله لبنان من كل الشرور والمخاطر".
وقد نوّه وزير الدفاع يعقوب الصراف بالانجاز الامني الكبير الذي حققته مخابرات الجيش وفرع المعلومات قائلاً: "الاجهزة الامنية ساهرة ولن نسمح لأحد بأن يمس امن البلد واستقراره".
وقد جاءت عملية توقيف الانتحاري بعد رصد ومتابعة بناء على معلومات مسبقة والدورية أوقفت الانتحاري قبل دخوله المقهى، مشيرة إلى أنه "مع محاولة الانتحاري الافلات من عناصر استخبارات الجيش تم ضربه فيما قام الخبير الذي كان برفقة الدورية بتعطيل الحزام الناسف".
وقد أشادت قوى الأمن بجهود استخبارات الجيش وفرع المعلومات على التعاون المستمر الذي أدى الى إفشال محاولة التفجير.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- أستراليا.. فيسبوك يكشف اضطراب منفذ مجزرة ملبورن
- أستراليا: ليس حادثا إرهابيا.. تفاصيل مثيرة عن مجزرة ملبورن
- محاولة إغتيال ممثلة عربية على يد زوجها.. وهذا ما وجدته الشرطة بحوزته !
- "ليفني" تفجر فضيحة: تنشر صورها مع أمير سعودي في سويسرا!
- لهذه الأسباب.. صاحبا فيلم محطة القطار الجنسي في أستراليا يفلتان من العقاب
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 151
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- مداهمة منزل الانتحاري اللبناني عمر العاصي ومصادرة جهاز الكومبيوتر الخاص به.. ميقاتي يهنئ بإحباط الاستخبارات وفرع المعلومات العمل الارهابي
- ماذا سيفعل العهد والحكومة بخاطفي الدولة؟
- لبنان يدخل مرحلة ترامب بعجز تشريعي وأمني وعقم سياسي
- مرفأ بيروت.. 100 مليون دولار رُمِيت في البحر!
- مصادر: توجه لوضع ملف قانون الانتخابات بعهدة عون
- نصرالله يستقبل فرنجية سعياً لمصالحته مع الرئيس
- إحباط تفجير انتحاري في شارع الحمرا في بيروت
- البقاع مرتع لعصابات تحتمي بحزب الله
- تحرير المواطن سعد ريشا وهو في عهدة مخابرات الجيش في ثكنة أبلح
- فضيحة التعيينات: مدير «أوجيرو» بلا سجلّ عدليّ «نظيف»!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)