السفيرة الأميركية راحلة؟

تتحدّث مصادر دبلوماسية عن وجود نية لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتغيير طاقم سفارات بلاده في ثمانين دولة. وتوقعت المصادر أن تكون السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد من أوائل السفراء الذين سيتم استبدالهم، مع عدد من أركان السفارة. يُذكر أنه لم يمض على تعيين ريتشارد في منصبها في لبنان سوى 8 أشهر.

الحريري يريد التغيير... في المنية

تؤكد مصادر تيار المستقبل في دائرة المنية ــــ الضنية نية الرئيس سعد الحريري تغيير اثنين من النواب الثلاثة في الدائرة، في ظل ارتفاع عدد رجال الأعمال الراغبين في العمل السياسي، وتسابق هؤلاء على وضع إمكاناتهم بتصرف الحريري. أما النواب الحاليون، فأثبتوا ضعفهم الشعبي في أكثر من استحقاق طوال السنوات السبع الماضية.

الرياشي أولاً!

أظهر استطلاع للرأي أجراه رئيس «مركز بيروت للأبحاث» عبدو سعد، في منطقة المتن الشمالي، قبل نحو ثلاثة أسابيع، أن الوزير ملحم الرياشي يتقدّم سائر المرشحين الكاثوليك في القضاء، رغم أنه لم يُعلن نيته الترشح إلى الانتخابات النيابية. وحلّ ثانياً في نتيجة الاستطلاع المرشح العوني إدي معلوف.

الجميّل مصرّ على المعارضة

عقد حزب الكتائب، السبت الماضي، خلوةً ضمّت أعضاء المكتب السياسي ومستشاري رئيسه النائب سامي الجميل في البيت المركزي في الصيفي، في إطار الورشة الداخلية التي يجريها لتحديد خطواته للمرحلة المقبلة، وخاصة كيفية خوضه الانتخابات النيابية المقبلة. وفيما لم تصدر نتائج عن الخلوة «لأن الأعمال لم تنتهِ وسنستكمل النقاش في الأيام الآتية»، علمت «الأخبار» أن آراء المشاركين في الخلوة انقسمت إلى اثنين: الأول يؤمن بضرورة «التزام الواقعية السياسية وإيجاد مكان للكتائب ضمن تركيبة النظام»، فيما يصرّ متبنّو الرأي الثاني، الذي يميل إليه الجميل، «على ضرورة ممارسة دورنا كفريق معارض».

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية