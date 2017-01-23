- لم تعرف إيران أهمية أوباما فجاءها ترامب!
- بري: دعوت المشنوق للتنسيق مع رئيس الجمهورية لخطة أمنية في البقاع
- «المستقبل»: التهديد بتعطيل الانتخابات تهويل و عون لن يخالف الدستور
- لبنان يكسب جولة في مكافحة الارهاب
- مانشيت:عملية الـ"كوستا": إستنفار للتحصين الداخلي وأسئلة حول الأهداف
- الجيش : نطوّر حربنا الإسـتباقيّـة
- الإرهاب يتربص باستقرار لبنان الهش
- انتحاري المقهى في بيروت يعترف بانتمائه الى «داعش»
- ماذا لو ترمب أسوأ من أوباما!
- توقعات الأبراج ليوم January 23, 2017
- علم وخبر
- «انتحاريّ الكوستا» للمحقّقين: لست نادماً وسأُكرّرها
- المطران «البرتقالي»: المعركة مع مافيا السلطة والمال طويلة
- عصام فارس «راجع»
- الخزعلي يتهم "الفرس" بقتل الحسين.. كيف برر لهم؟
- إلى متى يظل عون ينتظر بدء عهده بانتخابات نيابية وتأليف حكومة جديدة؟
- صيغة معدلة للمختلط تراعي السنّة والشيعة والمسيحيين لا تطمئن جنبلاط ولا تلغي حتمية الستين
- «حزب الله» سيواجه ترامب مدعوماً بعون والحريري!
- خطفُ ريشا كاد يُفجِّر فتنة مستطيرة
- جرائم إيران حول العالم خلال 3 عقود
- USA
- حدث في مثل هذا اليوم January 23, 2017
- قصة زيارة جيمس بيكر للبنان تمهيداً لمؤتمر سلام طارىء
- احباط العملية الإرهابية في الحمرا ما هي الدروس والعِبَر؟
- عمر العاصي: الانتحاري الملتبس
الإرهاب يتربص باستقرار لبنان الهش
القوات الأمنية تنجح في إحباط هجوم انتحاري في أبرز شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.
نجا شارع الحمرا، أحد أبرز شوارع العاصمة اللبنانية بيروت من هجوم إرهابي، أحبطته قوات الأمن.
وقال مصدر أمني إن قوات الأمن اللبنانية أحبطت محاولة لشن هجوم انتحاري على مقهى في منطقة الحمرا المزدحمة بالعاصمة بيروت في ساعة متأخرة من مساء السبت.
وقال المصدر إنه تم وقف الشخص الذي يُشتبه بأنه المفجر وكان يرتدي سترة ناسفة لدى محاولته دخول المقهى وقبل أن يتمكن من تفجيره. وأضاف المصدر أن هذا الشخص أصيب خلال اعتقاله ونقل إلى المستشفى.
وأعلن الجيش اللبناني، الأحد، هوية الانتحاري الذي حاول تفجير نفسه في مقهى بالعاصمة بيروت، مبيناً أنه لبناني ويدعى “عمر حسن العاصي”.
وأكد الانتحاري انتماءه إلى تنظيم “داعش”، ونيته قتل 50 شخصا.
وأشاد المسؤولون بجهود الجيش وشعبة المعلومات لتمكنها من إحباط هذا الهجوم.
ورأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن “الأجهزة الأمنية نجحت مرة جديدة في إحباط عملية تفجير داخل أحد مقاهي شارع الحمراء ونجت لبنان من كارثة، ما يثبت أن الدولة قادرة قديرة عندما يكون هناك قرار سياسي واضح بشأن ما”.
وسارعت أجهزة الأمن اللبنانية، الأحد، إلى اتخاذ حزمة تدابير احترازية منها رفع درجة الاستعداد في العديد من المناطق التي تكون عادة في دائرة الخطر وخصوصا في البقاع وعكار وطرابلس والضاحية الجنوبية. ومن هذه الإجراءات نشر حواجز جديدة وإحداث نقاط مراقبة عند معابر حدودية غير شرعية بين لبنان وسوريا.
ونفذ متشددون عددا من التفجيرات في لبنان في السنوات الأخيرة من بينها بعض التفجيرات التي كان دافعها الحرب في سوريا المجاورة ولكن لم تقع حوادث كبيرة منذ أشهر.
وطرحت جملة من التساؤلات عن أهداف هذا العمل الإرهابي. ويرى مراقبون أن أحد أبرز أهدافه تبديد أجواء الاستقرار والتوازن بإعادة البلاد إلى أجواء التوتر والقلق وإنهاء حالة الارتياح التي عاشها لبنان في الأشهر الثلاثة الأخيرة، عقب انتخاب رئيس جديد وتأليف حكومة تمثل غالبية مكونات المشهد السياسي وعودة الروح إلى العمل التشريعي.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 151
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- «المستقبل»: التهديد بتعطيل الانتخابات تهويل و عون لن يخالف الدستور
- لبنان يكسب جولة في مكافحة الارهاب
- مانشيت:عملية الـ"كوستا": إستنفار للتحصين الداخلي وأسئلة حول الأهداف
- الإرهاب يتربص باستقرار لبنان الهش
- انتحاري المقهى في بيروت يعترف بانتمائه الى «داعش»
- علم وخبر
- «انتحاريّ الكوستا» للمحقّقين: لست نادماً وسأُكرّرها
- لبنان.. الكشف عن ارتباطات "انتحاري الحمرا" ودوافعه
- مداهمة منزل الانتحاري اللبناني عمر العاصي ومصادرة جهاز الكومبيوتر الخاص به.. ميقاتي يهنئ بإحباط الاستخبارات وفرع المعلومات العمل الارهابي
- ماذا سيفعل العهد والحكومة بخاطفي الدولة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)