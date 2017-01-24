- "الثنائي المسيحي" يرفع المواجهة: الـ 60 والتمديد خطّان أحمران
- كرامي رد على ريفي: أطلب منه عدم حشر نفسه في ما لا يعنيه
- اللواء: نصيحة أميركية بفتح قنوات اتصال بين بيروت ودمشق عون إلى القاهرة في 13 شباط.. وموفد كويتي في بعبدا اليوم
- المستقبل: اختتام أول يوم من "أستانا" بتفاؤل حذر وواشنطن منفتحة على عمليات مشتركة مع موسكو روسيا تأمر الأسد بحزم: إلتزم الهدنة
- الديار: "القوات" مع المختلط و"الطابة" في ملعب بري
- الشرق: إحباط عملية "كوستا" يطمئن السائح وكثرة خليجيين الى لبنان آخر الشهر
- الانوار: تحرك شعبي ضد الارهاب وعمليات الخطف... وبحث خطة امنية
- البناء:ترامب يعطي الضوء الأخضر للتعاون الجوي مع روسيا ضد داعش أستانة: الجعفري يربح بالنقاط على حروف وقف النار وخرائط النصرة عبد اللهيان لحلٍّ سياسي سوري عند بري وتنويه بدور "القومي" عند قانصو
- اسرار الصحف المحلية الصادرة ليوم الثلثاء الواقع في 24 كانون الثاني 2017
- «لغز البقاع» يختبر الدولة
- مفارقات ومحدودية حركة في محادثات استانة
- "بث مباشر" أدخل فيسبوك في ورطة.. اغتصاب جماعي لفتاة أمام الجميع!
- عروض قيصرية فوق الحصانين الإيراني والتركي
- عدو ترمب الأول
- نجاح مؤتمر الآستانة في انعقاده وكسره للحاجز النفسي بين الحكومة والفصائل المسلحة وتهميش المعارضة السياسية.. اتفاق تركي روسي على حكومة وطنية تحت خيمة الاسد يجب اخذه بجدية.. وتصريحات “شميشيك” في دافوس جاءت تمهيدا له
- مانشيت:«لقاء رباعيّ» للقانون.. والمشنوق لهيئة الإشراف وخطّة البقاع
- عون لوفد فرنسي تضامن معه عام 1989: انتصر نا والنضال مستمر في مجالات أخرى
- هل يوحِّدون لبنان المُقسَّم أم يُقسِّمونه؟
- مسارعة المسؤولين إلى تطويق مفاعيل الخطف يَنقذ السلطات من انتكاسة ويَفرض تحديات !
- "قانون الستين" حتى إشعار آخر؟
- سياسة ترامب الغامضة وتغلغل الإرهاب يتطلّبان مزيداً من التماسك والتضامن في لبنان
- لبنان "الهورس شو" ولبنان "كوستا"
- تحذير روسي نادر للجيش السوري: التزموا وقف النار!
- توقعات الأبراج ليوم January 24, 2017
- محكمة إسطنبول تُفاجأ بـ «انقلابيين» يقاتلون في سورية
اسرار الصحف المحلية الصادرة ليوم الثلثاء الواقع في 24 كانون الثاني 2017
النهار
تحدي الأجهزة...
فسّرت جهات سياسية عملية خطف مواطن أمس كتحدٍ للأجهزة الأمنية والمسؤولين الذين وعدوا بالقبض على الخاطفين بقاعاً قبل أيام.
من الأقارب...
رفض مسؤول روحي التحدث في ملف مطران صيدا للموارنة المعزول واعتبر أن التحرّك أمام بكركي الأحد كان "من الأقارب".
تأجيل الانتخابات...
أبدى مسؤول سابق خشيته من أن تكون "عملية كوستا" مدخلاً الى تأجيل الانتخابات النيابية.
محاربة الفساد...
أكد قريب من رئيس الجمهورية أن انشاء وزارة لمحاربة الفساد لم يكن وليد الصدفة".
الجمهورية
يقول مرجع سياسي إنه خلافاً للتفاؤلات المشاعة هنا والتشاؤمات هناك حيال استحقاق داهم لا تزال المواقف تراوح مكانها وما على الجميع إلّا الدعاء بالفرج.
أثار كلام وزير حالي خلال حفل تكريمه عن دولة إقليمية حفيظة المرجعية السياسية التي ينتمي اليها.
قام أحد المسؤولين الروحيّين يتكثيف تحرّكه نحو بعض الوزارات لتأمين مطالب حيوية لم يستطع تأمينها نواب المناطق.
المستقبل
يقال
إنّ مراقبين دوليين يبدون اهتماماً كبيراً لنيّة لبنان الاستثمار في ثروته النفطية في المنطقة الاقتصادية الخاصة المحاذية للحدود الشمالية لبحر فلسطين المحتلة.
البناء
جزم رئيس حزب في قوى "14 آذار" بأنّ قانون الانتخاب الجديد سيكون مختلطاً على أساس أن يكون نصف المقاعد النيابية وفق النظام النسبي والنصف الآخر وفق الأكثري من دون أن يشرح كيف سيتم تقسيم الدوائر وما هي الدوائر التي ستخضع للنظام الأول والدوائر التي سيعتمد فيها الثاني. وبحسب أوساط سياسية، فإنّ هذه الصيغة إذا اعتمدت ستكون مراعاة لحزب يرفض النسبية الكاملة من دون الالتفات إلى القواعد الشعبية التي تهدّد بتصعيد التحرك في الشارع في حال عدم إقرار النسبية الكاملة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 151
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- "الثنائي المسيحي" يرفع المواجهة: الـ 60 والتمديد خطّان أحمران
- كرامي رد على ريفي: أطلب منه عدم حشر نفسه في ما لا يعنيه
- اللواء: نصيحة أميركية بفتح قنوات اتصال بين بيروت ودمشق عون إلى القاهرة في 13 شباط.. وموفد كويتي في بعبدا اليوم
- المستقبل: اختتام أول يوم من "أستانا" بتفاؤل حذر وواشنطن منفتحة على عمليات مشتركة مع موسكو روسيا تأمر الأسد بحزم: إلتزم الهدنة
- الديار: "القوات" مع المختلط و"الطابة" في ملعب بري
- الشرق: إحباط عملية "كوستا" يطمئن السائح وكثرة خليجيين الى لبنان آخر الشهر
- الانوار: تحرك شعبي ضد الارهاب وعمليات الخطف... وبحث خطة امنية
- البناء:ترامب يعطي الضوء الأخضر للتعاون الجوي مع روسيا ضد داعش أستانة: الجعفري يربح بالنقاط على حروف وقف النار وخرائط النصرة عبد اللهيان لحلٍّ سياسي سوري عند بري وتنويه بدور "القومي" عند قانصو
- اسرار الصحف المحلية الصادرة ليوم الثلثاء الواقع في 24 كانون الثاني 2017
- مانشيت:«لقاء رباعيّ» للقانون.. والمشنوق لهيئة الإشراف وخطّة البقاع
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)