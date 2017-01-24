كرامي رد على ريفي: أطلب منه عدم حشر نفسه في ما لا يعنيه

رد الوزير السابق فيصل كرامي في تصريح على ما قاله الوزير السابق اللواء اشرف ريفي عن ال كرامي، فقال: " للمرة العاشرة أقول للسيد أشرف ريفي إنه حر في ان يتحالف في الانتخابات مع من يشاء، فالأمر لا يعنيني، وللمرة العاشرة أقول له إن هذا لا يبرر تطاوله على البيوت وإهانة الناس".

أضاف :"بالأمس القريب تطاول ريفي على آل الحريري واعتبر أن (رئيس الحكومة) سعد الحريري لم يحفظ أمانة أبيه واليوم يتطاول على آل كرامي ويعتبر أن بيت عمر كرامي لا يمثل الجزء العروبي في العائلة".

وختم: "اني كشخص غير معني بكل شؤون آل ريفي، أطلب من السيد أشرف عدم حشر نفسه في ما لا يعنيه، فليس هو من يصنف البشر، وليس هو من يحدد موقع بيت عمر كرامي ورحم الله من عرف حده فوقف عنده".

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام