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القضاء يبرىء القذافي.. ووكيل عائلة الصدر يردّ
أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان الخوري اليوم، حكمه في حق هنيبعل القذافي في جرم تحقير القضاء بإبطال التعقبات بحقه واعلان براءته في الجرم المسند اليه واطلاقه فورا مكرسا حقه المشروع في الدفاع عن نفسه أمام القضاء.
وتجدر الاشارة الى أن القذافي مدعى عليه في قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه ويخضع لجلسات استجواب لدى المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة.
في المقابل، صدر عن وكيل عائلة الإمام موسى الصدر المحامي شادي حسين البيان الآتي:
توضيحا لما نشر عن موضوع الحكم الذي صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان خوري بإبطال التعقبات بحق هنيبعل القذافي، نود أن نعلم الرأي العام بالتالي:
1- أن الدعوى هنا محصورة بجرم تحقير القضاء اللبناني فقط، ولا علاقة لهذا الحكم الأبتر بالدعوى الأساسية التي ينظر فيها المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة والموقف فيها هنيبعل بموجب مذكرة توقيف وجاهية دائمة بجرمي التدخل اللاحق في الخطف المستمر وكتم المعلومات.
2 - إن هذا الحكم الصادر اليوم عن القاضي خوري يقتضي أن يكون موضع استئناف فوري، ومن يطلع عليه يدرك فداحة انحياز القاضي خوري واستناده إلى تحليلات مستهجنة مقابل شهادة ثلاثة محامين.
3 - إن مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي مطالبان بمساءلة القاضي خوري عن سبب اصداره هذا الحكم. ومن المستغرب ألا يقوم القاضي خوري بواجبه في إدانة فعل تحقير وتهديد زملائه، لكن يبدو أن ارتباط الموضوع بشخص من آل القذافي يدفعنا ويفترض أن يدفع الهيئات التأديبية إلى طرح كل الإحتمالات جديا.
4 - فليكن الجميع على يقين أننا لن نسمح بأي تهاون يقوم به البعض. ونرجو ألا يحرجونا أكثر".
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