- كُتب في روسيا.. موسكو تُرسل دستوراً أعدَّه خبراؤها لتطبيقه في سوريا.. أرسلت نسخة للمعارضة
- تعرف على أولويات رئيسة حكومة نيوساوث ويلز الجديدة
- عون لن يوقع أي قانون أساسه «الستين» ولا أي مرسوم بالتمديد لـ «النواب»
- انتخابات 2017
- الضاهر: سأتحالف مع ريفي في الإنتخابات!
- القضاء يبرىء القذافي.. ووكيل عائلة الصدر يردّ
- "الثنائي المسيحي" يرفع المواجهة: الـ 60 والتمديد خطّان أحمران
- كرامي رد على ريفي: أطلب منه عدم حشر نفسه في ما لا يعنيه
- اللواء: نصيحة أميركية بفتح قنوات اتصال بين بيروت ودمشق عون إلى القاهرة في 13 شباط.. وموفد كويتي في بعبدا اليوم
- المستقبل: اختتام أول يوم من "أستانا" بتفاؤل حذر وواشنطن منفتحة على عمليات مشتركة مع موسكو روسيا تأمر الأسد بحزم: إلتزم الهدنة
- الديار: "القوات" مع المختلط و"الطابة" في ملعب بري
- الشرق: إحباط عملية "كوستا" يطمئن السائح وكثرة خليجيين الى لبنان آخر الشهر
- الانوار: تحرك شعبي ضد الارهاب وعمليات الخطف... وبحث خطة امنية
- البناء:ترامب يعطي الضوء الأخضر للتعاون الجوي مع روسيا ضد داعش أستانة: الجعفري يربح بالنقاط على حروف وقف النار وخرائط النصرة عبد اللهيان لحلٍّ سياسي سوري عند بري وتنويه بدور "القومي" عند قانصو
- اسرار الصحف المحلية الصادرة ليوم الثلثاء الواقع في 24 كانون الثاني 2017
- «لغز البقاع» يختبر الدولة
- مفارقات ومحدودية حركة في محادثات استانة
- "بث مباشر" أدخل فيسبوك في ورطة.. اغتصاب جماعي لفتاة أمام الجميع!
- عروض قيصرية فوق الحصانين الإيراني والتركي
- عدو ترمب الأول
- نجاح مؤتمر الآستانة في انعقاده وكسره للحاجز النفسي بين الحكومة والفصائل المسلحة وتهميش المعارضة السياسية.. اتفاق تركي روسي على حكومة وطنية تحت خيمة الاسد يجب اخذه بجدية.. وتصريحات “شميشيك” في دافوس جاءت تمهيدا له
- مانشيت:«لقاء رباعيّ» للقانون.. والمشنوق لهيئة الإشراف وخطّة البقاع
- عون لوفد فرنسي تضامن معه عام 1989: انتصر نا والنضال مستمر في مجالات أخرى
- هل يوحِّدون لبنان المُقسَّم أم يُقسِّمونه؟
- مسارعة المسؤولين إلى تطويق مفاعيل الخطف يَنقذ السلطات من انتكاسة ويَفرض تحديات !
انتخابات 2017
خيار الثنائي المسيحي: بين خيارين واقعيين يجري التداول بهما في شأن الانتخابات النيابية: أن تجري في موعدها على أساس قانون الستين، أو أن تؤجل ويتم التمديد لمجلس النواب، ثمة خيار ثالث لدى الثنائي المسيحي الذي يرفض كلا الأمرين: قانون الستين، والتمديد لمجلس النواب، ويريد قانونا جديدا للانتخابات وعدم تفويت فرصة سانحة قد لا تتكرر.
التيار الوطني الحر يلمح الى اجراءات تصعيدية ضاغطة للدفع في اتجاه قانون جديد للانتخابات، والقوات اللبنانية لا تقبل أن تحشر في زاوية الخيار بين هذين الخيارين: الستين أو التمديد، فاذا كانت ترفض قانون الستين لا يعني أنها توافق على التمديد، واذا كانت متضامنة مع جنبلاط في رفضه لقانون النسبية لا يعني أنها موافقة على قانون الستين.
د.سمير جعجع قال في حديث الى قناة «الحدث»: «اننا وحلفاءنا لدينا أوراق كثيرة تجنب الوصول الى أمر واقع، ولن نقبل اطلاقا بالتمديد للمجلس النيابي الحالي ولا باجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين، نحن نعمل مع التيار الوطني الحر للوصول الى خطوة سياسية لمنع التمديد ولاجراء الانتخابات النيابية بحسب قانون جديد».
والتيار الوطني الحر من جهته ذاهب فعلا الى مواجهة في موضوع قانون الانتخابات، حيث أبلغ الرئيس سعد الحريري أن أي تمييع في انتاج قانون جديد سوف يعني الوصول الى أزمة كبيرة، وحيث تتعرض العلاقة للمرة الأولى بين رئيسي الجمهورية والحكومة الى أزمة لاتزال الى الآن صامتة.
الحريري بصدد الاستغناء عن فتفت: تردد أن الرئيس الحريري بصدد الاستغناء عن النائب أحمد فتفت بعد سلسلة مواقف ميز فيها فتفت نفسه عن سياسة الحريري آخرها الاقتراع بورقة بيضاء في انتخابات الرئاسة، ومغردا خارج سرب كتلة المستقبل النيابية في المشاورات النيابية، اضافة الى ملامح تنسيق وتعاطف مع اللواء أشرف ريفي وارتياحه لنهجه.
زغرتا: هل يتحالف فرنجية مع معوض؟ واين ستذهب أصوات الكتلة السنية؟ في زغرتا، لم يحسم النائب سليمان فرنجية بعد خياره النهائي بتسمية ثلاثة مرشحين للابقاء على مقاعد تيار «المردة»، أو بتحالفه مع منافسه ميشال رينيه معوض، وبدأ السؤال من اليوم في هذه الدائرة: الى أين ستذهب أصوات الكتلة السنية الناخبة التي يمون الرئيس سعد الحريري على الجزء الأكبر منها؟
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- "بث مباشر" أدخل فيسبوك في ورطة.. اغتصاب جماعي لفتاة أمام الجميع!
- طالَبتها بخلع نقابها.. شاهِد كيف اعتدت امرأة آسيوية على مسلمة في جامعة بأستراليا
- الباباراتزي وصور ساخنة لصدر إميلي راتاجكوسكي على شواطئ كانسون في المكسيك
- تحذير روسي نادر للجيش السوري: التزموا وقف النار!
- مادونا تحارب ترامب بصورة "من العيار الثقيل"
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 151
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- عون لن يوقع أي قانون أساسه «الستين» ولا أي مرسوم بالتمديد لـ «النواب»
- انتخابات 2017
- الضاهر: سأتحالف مع ريفي في الإنتخابات!
- القضاء يبرىء القذافي.. ووكيل عائلة الصدر يردّ
- "الثنائي المسيحي" يرفع المواجهة: الـ 60 والتمديد خطّان أحمران
- كرامي رد على ريفي: أطلب منه عدم حشر نفسه في ما لا يعنيه
- اللواء: نصيحة أميركية بفتح قنوات اتصال بين بيروت ودمشق عون إلى القاهرة في 13 شباط.. وموفد كويتي في بعبدا اليوم
- المستقبل: اختتام أول يوم من "أستانا" بتفاؤل حذر وواشنطن منفتحة على عمليات مشتركة مع موسكو روسيا تأمر الأسد بحزم: إلتزم الهدنة
- الديار: "القوات" مع المختلط و"الطابة" في ملعب بري
- الشرق: إحباط عملية "كوستا" يطمئن السائح وكثرة خليجيين الى لبنان آخر الشهر
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)