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عون يتلقى دعوة الى زيارة الكويت: ممتنون لوقوفها الدائم الى جانب لبنان
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون «امتنان لبنان رئيساً وشعباً للدعم الذي قدمته الكويت ووقوفها الدائم الى جانب شعبه»، منوهاً بمواقف أميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي «كان خير نصير للبنان في الظروف الصعبة».
وأبلغ عون ممثل أمير الكويت، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح الذي نقل له دعوة من الشيخ الصباح الى زيارة الكويت أنه «يتطلع الى تعزيز العلاقات الثنائية التي كانت على مرّ التاريخ علاقات إخوة وتعاون»، مقدراً خصوصاً «الدعم الذي تقدمه الكويت والصناديق المالية التابعة لها لتمويل المشاريع التنموية في لبنان».
وحضر اللقاء وزير الخارجية جبران باسيل والسفير الكويتي عبد العال القناعي والوفد المرافق. ووعد عون بتلبية الزيارة وتحديد موعدها عبر القنوات الديبلوماسية.
وقال الصباح بعد اللقاء: «استمعت للرئيس الذي ذكر واستذكر الأمير الصباح منذ أن كان وزيراً للخارجية ورئيساً للجنة السداسية التي تفرعت منها اللجنة الثلاثية التي أدت الى اتفاق الطائف، وكذلك استمعت الى الروابط الشخصية التي تربط الرجلين».
وأكد أن «الكويت أميراً وشعباً تقف الى جانب لبنان»، مشيراً الى أن «انتخاب الرئيس عون مصدر تفاؤل وأمل للجميع». ولفت الى أن «بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية وستواصل تقديم الدعم وتمويل المشاريع الإنمائية التي تحددها الحكومة اللبنانية». وهنأ الدولة اللبنانية على «الجهود التي تبذلها للحفاظ على الاستقرار وكان آخرها إحباط محاولة إرهابي تفجير نفسه في منطقة الحمراء».
وبعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال الوزير الكويتي: «نقلت له تحيات أمير الكويت، وتبادلنا الأحاديث التي تعكس عمق العلاقة بين البلدين. وسنقف في الكويت ولبنان دوماً وأبداً معاً في كل القضايا المهمة والإنسانية والقضايا المحقة من أجل استعادة الحق لأهله. وننتظر زيارة الرئيس بري الكويت قريباً».
كما زار الموفد الكويتي، رئيس الحكومة سعد الحريري في حضور وزير الثقافة غطاس خوري والنائب السابق باسم السبع. وجرى عرض للأوضاع. وأقام الحريري مأدبة غداء على شرفه.
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