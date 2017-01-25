وهاب: حتى الآن لا قانون جدي الإ قانون ميقاتي

اعتبر رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب انه "حتى الآن لا قانون جدي الإ قانون ميقاتي - شربل أو الأورثوذوكسي إذا كان متعذراً النسبية على الدائرة الواحدة".

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