الشرق: "لبنان رئيسا وشعبا ممتن للدعم الذي تقدمه الكويت"

كتبت صحيفة "الشرق" تقول: أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إمتنان لبنان رئيسًا وشعبًا للدعم الذي قدمته دولة الكويت ووقوفها الدائم الى جانب شعبه، منوهًا بمواقف اميرها الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي كان خير نصير للبنان في الظروف الصعبة التي مر بها. وأبلغ ممثل امير الكويت ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح الذي نقل اليه، دعوة أمير بلاده الى زيارة الكويت، انه يتطلع الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين التي كانت على مرّ التاريخ علاقات اخوة وتعاون، مقدراً خصوصاً الدعم الذي تقدمه الكويت والصناديق المالية التابعة لها في تمويل المشاريع التنموية في لبنان.





وحمّل عون الوزير الصبّاح، تحياته الى امير الكويت شاكراً له الدعوة لزيارة الكويت واعداً بتلبيتها وتحديد موعدها عبر القنوات الديبلوماسية.





من جهته، قال الصباح الذي زار قصر بعبدا على رأس وفد ضم السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي: ان الكويت اميراً وشعباً تقف الى جانب لبنان وتتمنى له كل الخير، مشيراً الى أن انتخاب الرئيس عون مصدر تفاؤل وامل للجميع نظراً للاسهامات الكبيرة التي يقدمها في مختلف المجالات. وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية معلنا انها ستواصل تقديم الدعم وتمويل المشاريع الانمائية التي تحددها الحكومة اللبنانية.





وهنأ الوزير الصباح، الدولة اللبنانية على الجهود التي تبذلها للمحافظة على الاستقرار في لبنان، والتي كان آخرها إحباط محاولة ارهابي تفجير نفسه في منطقة الحمراء.





وبعد اللقاء تحدث الشيخ الصباح، فقال: "تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس العماد ميشال عون كمبعوث لصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، امير دولة الكويت الذي كلّفني وشرّفني أن انقل لفخامته دعوة سموّه لزيارة أشقائه في الكويت، هذا البلد الذي يشبه لبنان بمساحته الصغيرة وشعبه القليل ورسالتهما الكبيرة جداً. فكلا الشعبين يكنّان لبعضهما محبة خاصة وترابطا وجدانيًا، ما نلمسه جميعاً عند زيارتنا لبعضنا البعض".





أضاف: "تشرّفت كثيراً ان استمع للرئيس عون الذي ذكر واستذكر حضرة صاحب السمو منذ أن كان وزيرًا للخارجية ورئيسًا للجنة السداسية التي تفرعت عنها اللجنة الثلاثية التي أدت الى إتفاق الطائف، وكذلك استمعت الى الروابط الشخصية التي تربط الرجلين العظيمين. فكل الشكر لرئيس الجمهورية على استقباله الحافل لنا ونتمنى إن شاء الله أن نتمكن من أن نردّ له وللبنان والاشقاء اللبنانيين هذا الكرم وأن نبيّن مكانة لبنان واللبنانيين لدى الكويت".





كما زار ممثل أمير الكويت والوفد المرافق، مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وتم البحث في التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.





بعد اللقاء قال الوزير الكويتي: تشرفت بلقاء الرئيس بري ونقلت له تحيات وتقدير الشيخ صباح الشخصية، كما احطته علماً بتقديم دعوة شخصية للرئيس عون الى زيارة بلده الثاني الكويت. وتبادلنا خلال اللقاء الأحاديث التي تعكس عمق العلاقة بين البلدين والشعبين والحكومتين وكذلك طبعاً بين رئاستي برلماني البلدين.





كذلك زار الوزير الكويتي والوفد المرافق، السراي، حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري في حضور وزير الثقافة غطاس خوري، النائب السابق باسم السبع، وتم خلال اللقاء عرض الاوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين واستكملت المحادثات الى مأدبة غداء اقامها الرئيس الحريري على شرف الموفد الكويتي والوفد المرافق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام