- شذرات فلسفية – 5
- قطار الانتخابات ينطلق اليوم... وفق قانون الستين
- اللواء: قانون الإنتخاب يسابق المُهل ويهدِّد بـ"أزمة أيرولت يثير في الرياض المساعدات للجيش.. وعون يتلقى دعوة لزيارة الكويت
- الحياة: وزارة الداخلية تكشف اسمي انتحاريين "خلايا عنقودية" لـ "داعش" في السعودية
- العربي الجديد: خارطة طريق روسية لسورية في أستانة: دستور وعزل "النصرة"
- المستقبل: المعارضة تؤكد تلقيها وعوداً من موسكو وترفض أي دور إيراني آستانة: مسودة روسية لدستور سوري على الطاولة
- الديار: عون: النسبية منصفة... والخصوصيات الانتخابية لا تصنع وطنا لن أتعب... وواجبي طمأنة القلقين... ولا يُراهننّ أحد على الوقت
- الشرق: "لبنان رئيسا وشعبا ممتن للدعم الذي تقدمه الكويت"
- البناء: اكتمال آلية مراقبين وترسيم خرائط النصرة تمهيداً لجنيف بعد أسبوعين أستانة يكرّس ترويكا موسكو أنقرة طهران... وبداية حوار خليجي إيراني الفراغ والتمديد والستين ثلاثية تعيد الحياة لعملية جراحية لقانون جديد
- الانوار: الرئيس اللبناني يتلقى دعوة لزيارة الكويت
- اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاربعاء الواقع في 25 كانون الثاني 2017
- هل يفي ترمب بوعده ويمنع المسلمين من دخول أميركا؟
- DNA - بشار الأسد واستانة..شاهد ما شفش حاجة
- قمر مثيرة بالملابس الداخلية وتطالب باستعادة قبلاتها!
- ما بعد أستانة ما قبل جنيف
- إلى أين سيذهب الأسد: موسكو أم طهران؟
- لصا حاول سرقة فتاة كولومبية مثيرة... ولكنها جعلت نهايته مأسوية
- لقطات مرعبة لخروج فتاة من التلفاز في أحد المتاجر
- نقل السفارة قد يحرك المياه
- قبور مصر في اليمن 10 آلاف وهي كافية!
- اربع نقاط رئيسية تلخص “جديد” مؤتمر الآستانة واسراره.. وترسم ملامح “اليوم التالي” في المشهد السوري.. هل تَصدُق نبوءة الجعفري وتقاتل فصائل المعارضة المسلحة تحت جناح الجيش السوري للقضاء على “الدولة الإسلامية” و”النصرة”؟
- مانشيت:شائعات التأجيل تتزايد.. والإتصالات تتكثّف إنتخابياً.. وهواجس جنبلاط قيد الدرس
- الحريري يختبر عون انتخابياً
- عون يتلقى دعوة الى زيارة الكويت: ممتنون لوقوفها الدائم الى جانب لبنان
- بدون تعليق
قطار الانتخابات ينطلق اليوم... وفق قانون الستين
حسمها الرئيس ميشال عون بـ"لا للتمديد ولا للستين". وأبلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق صعوبة القول للبنانيين إننا عاجزون عن انجاز قانون جديد، لكنه أعطاه الضوء الاخضر للبدء بالتحضيرات بموجب القانون النافذ، أي الستين المعدل، تجنباً للتأجيل، ومنعاً للتمديد، ولو أدى الى الفراغ في المجلس. ورفع المشنوق الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات. ومن غير المستبعد أن يطرحها رئيس الجمهورية من خارج جدول الأعمال في جلسة اليوم اذا كان متفقاً على أسمائها.
وليست بعبدا وحدها ضد التمديد للمجلس، فرئيس الحكومة سعد الحريري أبلغ وفد "اللقاء الديموقراطي" وسفراء الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، ووزارة الداخلية جاهزة تقنياً، وهيئة الاشراف على الانتخابات ستعيّن. وأشار أمام الوفد الى أن الاتصالات مفتوحة بين كل القوى للتوافق على صيغة قانون انتخاب غير قانون الستين، لكنه طمأن وفد "اللقاء الديموقراطي" الى أنه لن يسير بأي صيغة قانون انتخاب لا يقبل بها النائب وليد جنبلاط.
ولهذه الغاية، زار الرئيس الحريري مساء أمس عين التينة واجتمع مع الرئيس نبيه بري مستبقاً اجتماعاً يعقد بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم ويضم ممثلين لـ"التيار الوطني الحر" و"حركة أمل" و"حزب الله" و"تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية" لبدء البحث الجدي من أجل الاتفاق على قانون جديد. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن هناك أربع صيغ قيد البحث يجري العمل عليها، وأقربها الى التوافق هي الصيغة التي أعدها الرئيس بري لكونها ترضي معظم الأطراف، وهي لا تختلف كثيراً عن تلك التي تم التوافق عليها بين "المستقبل" و"القوات" والاشتراكي.
واذا كان الرئيس الحريري أبلغ سفراء الاتحاد الأوروبي انه "اذا تمكنا من التوصل الى قانون جديد فسيكون هناك تأجيل تقني، واذا لم نفعل فستحصل الانتخابات في موعدها، فان وزير الداخلية أكد انه "اذا اتفق الأفرقاء السياسيون في 19 أيار على قانون جديد يمكن تحديد موعد جديد للانتخابات والغاء القانون النافذ". وفي هذه الأثناء إن "الترتيبات التي تتخذها وزارة الداخلية على صعيد دعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات هي خطوات ملزمة قانوناً". وسيطرح المشنوق اليوم على مجلس الوزراء موضوع تشكيل لجنة هيئة الاشراف وتأمين التمويل اللازم.
وأفادت أوساط "اللقاء الديموقراطي" ان الوفد الذي يجول على القيادات السياسية وجد تفهماً لدى الحريري، كما لدى بري، واخرين، لعدم الغاء فئة من اللبنانيين بحجة تصحيح تمثيل فئة أخرى. وأكدت ان هناك اتجاهاً أكثر فأكثر الى اعتماد الشوف وعاليه محافظة مستقلة.
ويلتقي وفد "اللقاء الديموقراطي" صباح اليوم "حزب الله" في مقر "كتلة الوفاء للمقاومة".
الأمن
واذا كان ملف الانتخابات هو الشغل الشاغل للمسؤولين، فإن الوضع الامني لا يقل أهمية عنه لدى اللبنانيين في ظل خوف مبرر من عمليات ارهابية لا تبدده مظاهر الفرح المقصود، والرقص في شارع الحمراء، وتعمد الجلوس في مقهى "الكوستا". وقد اتخذت اجراءات أمنية مشددة في عدد من المناطق وخصوصاً في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث ارتفعت من جديد حواجز التفتيش وأقفلت مداخل فرعية الى المنطقة، وتوزع أمنيون بلباس مدني في كل الاحياء والأزقة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 151
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- قطار الانتخابات ينطلق اليوم... وفق قانون الستين
- اللواء: قانون الإنتخاب يسابق المُهل ويهدِّد بـ"أزمة أيرولت يثير في الرياض المساعدات للجيش.. وعون يتلقى دعوة لزيارة الكويت
- المستقبل: المعارضة تؤكد تلقيها وعوداً من موسكو وترفض أي دور إيراني آستانة: مسودة روسية لدستور سوري على الطاولة
- الديار: عون: النسبية منصفة... والخصوصيات الانتخابية لا تصنع وطنا لن أتعب... وواجبي طمأنة القلقين... ولا يُراهننّ أحد على الوقت
- الشرق: "لبنان رئيسا وشعبا ممتن للدعم الذي تقدمه الكويت"
- البناء: اكتمال آلية مراقبين وترسيم خرائط النصرة تمهيداً لجنيف بعد أسبوعين أستانة يكرّس ترويكا موسكو أنقرة طهران... وبداية حوار خليجي إيراني الفراغ والتمديد والستين ثلاثية تعيد الحياة لعملية جراحية لقانون جديد
- الانوار: الرئيس اللبناني يتلقى دعوة لزيارة الكويت
- اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاربعاء الواقع في 25 كانون الثاني 2017
- مانشيت:شائعات التأجيل تتزايد.. والإتصالات تتكثّف إنتخابياً.. وهواجس جنبلاط قيد الدرس
- الحريري يختبر عون انتخابياً
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)