- السلام في الشرق الأوسط..
- توقعات الأبراج ليوم January 26, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 26, 2017
- هل يواجه بهاء الحريري شقيقه في الانتخابات؟
- مملكة مؤسسات «المستقبل» تتهاوى... معارك المصروفين بالجملة!
- ريفي يكشف لـ"التحرّي" عن السيّارات - الهدايا والحلف الجديد
- عون في مجلس الوزراء: خياري بين التمديد لمجلس النواب أو الفراغ.. هو الفراغ
- جنبلاط يواجه مشاكل «بنيوية»
- «حماوة» انتخابية في طرابلس: اشتباك بين ريفي وكرامي
- ضبابية «القانون والمشهد» في عام الانتخابات.. هل يلجأ عون إلى الخيار الثالث والقرار الصعب؟!
- شذرات فلسفية – 4
- ترامب يستعد لوقف إصدار تأشيرات دخول لمواطني سبع دول
- الجيش الإسرائيلي يستعدّ لحرب ثالثة ضدّ حزب الله
- شذرات فلسفية – 5
- قطار الانتخابات ينطلق اليوم... وفق قانون الستين
- اللواء: قانون الإنتخاب يسابق المُهل ويهدِّد بـ"أزمة أيرولت يثير في الرياض المساعدات للجيش.. وعون يتلقى دعوة لزيارة الكويت
- الحياة: وزارة الداخلية تكشف اسمي انتحاريين "خلايا عنقودية" لـ "داعش" في السعودية
- العربي الجديد: خارطة طريق روسية لسورية في أستانة: دستور وعزل "النصرة"
- المستقبل: المعارضة تؤكد تلقيها وعوداً من موسكو وترفض أي دور إيراني آستانة: مسودة روسية لدستور سوري على الطاولة
- الديار: عون: النسبية منصفة... والخصوصيات الانتخابية لا تصنع وطنا لن أتعب... وواجبي طمأنة القلقين... ولا يُراهننّ أحد على الوقت
- الشرق: "لبنان رئيسا وشعبا ممتن للدعم الذي تقدمه الكويت"
- البناء: اكتمال آلية مراقبين وترسيم خرائط النصرة تمهيداً لجنيف بعد أسبوعين أستانة يكرّس ترويكا موسكو أنقرة طهران... وبداية حوار خليجي إيراني الفراغ والتمديد والستين ثلاثية تعيد الحياة لعملية جراحية لقانون جديد
- الانوار: الرئيس اللبناني يتلقى دعوة لزيارة الكويت
- اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاربعاء الواقع في 25 كانون الثاني 2017
- هل يفي ترمب بوعده ويمنع المسلمين من دخول أميركا؟
«حماوة» انتخابية في طرابلس: اشتباك بين ريفي وكرامي
كرامي طالب ريفي بـ «عدم حشر نفسه فيما لا يعنيه»
الموسم الانتخابي انطلق باكرا وحاميا في طرابلس، حيث افتتح اللواء أشرف ريفي المعركة بإعلان ترشحه وإطلاق جملة مواقف سياسية واستقبالات شعبية.
اللواء ريفي «وسّع» بيكار معركته، فلم تعد تقتصر على تيار المستقبل ورئيسه سعد الحريري ووزيره نهاد المشنوق، وإنما شملت الوزير السابق فيصل كرامي الذي استفزه كلام ريفي وأحرجه فأخرجه الى رد من العيار الثقيل نفسه.
فقد أعلن ريفي تحالفه الانتخابي مع ما أسماه «الجزء العروبي من آل كرامي» والمتمثل بالمهندس وليد معن كرامي، مما يعني أن ريفي أعلن نواة لائحته باكرا ولأن «المهندس معن كرامي (والد وليد) حمل راية العروبة وبقي حاملا لهذه الراية لأننا عرب»، غامزا من قناة الوزير فيصل كرامي كونه ـ برأي ريفي ـ حليف حزب الله، أي حليف «المشروع الفارسي».
«عدم حشر نفسه»
رد فيصل كرامي جاء سريعا، معتبرا أن ريفي حر في التحالف مع من يشاء ولكن للمرة العاشرة أقول له «هذا لا يبرر تطاوله على البيوت وإهانة الناس». ولفت كرامي في رده الى أن «ريفي تطاول على آل الحريري واعتبر أن سعد الحريري لم يحفظ أمانة أبيه، واليوم يتطاول على آل كرامي ويعتبر أن بيت عمر كرامي لا يمثل الجزء العروبي للعائلة، وأنني كشخص غير معني بكل شؤون آل ريفي. أطلب من السيد اشرف عدم حشر نفسه فيما لا يعنيه، فليس هو من يصنف البشر وليس هو من يحدد موقع بيت عمر كرامي ورحم الله من عرف حده فوقف عنده». (ريفي رد بدوره على الوزير فيصل كرامي داعيا إياه «لإعلان عروبته وانشقاقه عن المشروع الفارسي والتصدي لهيمنة المجرم السفاح قاتل الأطفال بشار الأسد» حسبما ورد في رد ريفي حرفيا).
كبارة.. ودم الابرياء
أما الرد الأبرز فكان من فؤاد كبارة (أحد كوادر تيار الكرامة)، داعيا ريفي للتراجع عن الترشح في طرابلس «فدماء الأبرياء الذين سقطوا في جولات القتال لم تجف بعد». وأضاف كبارة «هاجمت حكومة ميقاتي لأنها تضم وزراء من حزب الله فقبلت التوزير في حكومة تضم وزراء من حزب الله، وحملت راية الموقوفين الإسلاميين قبل توزيرك وحين أصبحت وزيرا للعدل تخليت عنهم وتحمي تحت جناحيك من يزرع الرعب في قلوب الآمنين ومن يطلق النار عشوائيا وعلى مبنى البلدية».
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 151
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- هل يواجه بهاء الحريري شقيقه في الانتخابات؟
- مملكة مؤسسات «المستقبل» تتهاوى... معارك المصروفين بالجملة!
- ريفي يكشف لـ"التحرّي" عن السيّارات - الهدايا والحلف الجديد
- عون في مجلس الوزراء: خياري بين التمديد لمجلس النواب أو الفراغ.. هو الفراغ
- جنبلاط يواجه مشاكل «بنيوية»
- «حماوة» انتخابية في طرابلس: اشتباك بين ريفي وكرامي
- ضبابية «القانون والمشهد» في عام الانتخابات.. هل يلجأ عون إلى الخيار الثالث والقرار الصعب؟!
- قطار الانتخابات ينطلق اليوم... وفق قانون الستين
- اللواء: قانون الإنتخاب يسابق المُهل ويهدِّد بـ"أزمة أيرولت يثير في الرياض المساعدات للجيش.. وعون يتلقى دعوة لزيارة الكويت
- المستقبل: المعارضة تؤكد تلقيها وعوداً من موسكو وترفض أي دور إيراني آستانة: مسودة روسية لدستور سوري على الطاولة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)