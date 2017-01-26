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ريفي يكشف لـ"التحرّي" عن السيّارات - الهدايا والحلف الجديد
بعد خبر تناقله البعض امس عن تلقي الوزير السابق اللواء اشرف ريفي 7 سيارات هدية من اجل حمايته الشخصية، وكذلك من بهاء الحريري كما ورد، صرّح ريفي بحقيقة هذا الامر الى موقع "التحري" فقال:"لا اريد التعليق على هذا الخبر الذي يتم تداوله بشكل مغلوط"، كاشفاً الحقيقة:"بالفعل لقد تسلمت سيارة من شخص عزيز، ثم ثلاث سيارات من شخص اخر لم يرغب بالافصاح عن نفسه. وبعدها عرضت عليّ من جديد ثلاث سيّارات، ولكنني اعتذرت عن قبولها لانني لم اعد بحاجتها".
وعمّا اذا كانت الهدية قد اتت من بهاء الحريري، اجاب ريفي: "عذراً.. لا اريد سواء التأكيد أو النفي في هذا الاطار".
وصرّح ريفي، بأنه يعدّ عدّة الانتخابات في مناطق كثيرة، منها طرابلس، المنية، الضنية، عكار، البقاع الاوسط، البقاع الغربي، وفي بيروت الثانية والثالثة واقليم الخروب. معلناً لـ"التحري" عن بدء التحضيرات للماكينات الانتخابيّة.
واذ اشار، الى ان "غالبيّة جمهوره من المجتمع المدني الذي يعتمد عليه كقوّة تغييريّة. رأى ريفي رداً على سؤال موقع "التحرّي": "امكانيّة نشوء حلف وطني على مستوى كل لبنان بينه وبين الاحزاب المعارضة، مثل حزبي "الكتائب"، و"الاحرار"، وغيرها". واصفاً اياها بجبهة السيادييّن في البلد وسيعلن عنها قريباً. مؤكداً بأن "قانون الستين هو قانون متخلّف".
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