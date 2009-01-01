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ماذا يعني «الأمن الاستباقي» في لبنان؟
الحرب على الارهاب التي تخوضها المؤسسات العسكرية والامنية في لبنان قائمة بشكل اساسي على مبدأ «الامن الاستباقي» اي عدم انتظار الهجمات الارهابية للتعامل معها والرد عليها، وإنما استباقها والمبادرة الى جملة إجراءات هادفة الى كشفها وضربها وتوقيف اعضاء الشبكات والخلايا الارهابية وشل قدراتها على التحرك والتنفيذ. ومن هذه الاجراءات:
1- تنفيذ عمليات رصد هاتفي للعديد من الارقام، تبعا لحركة اتصالاتها ولوجهتها، واعتراض اتصالات اخرى بناء على معطيات امنية محددة، بالتزامن مع التحقق دوريا وبشكل علني من ساكني بعض المباني في مناطق حساسة امنيا لرفع تقارير عن شاغليها.
2- تنفيذ العديد من المداهمات الدورية بعيدا عن الاعلام، خاصة لتجمعات العمال في ورش البناء، وفي مناطق بعيدة عن الطرقات العامة، او محاذية للمدن الصناعية، وفي شقق ومبان يتم الاشتباه بساكنيها، ان من قبل احد الجيران او من قبل عملاء الاستخبارات، او بناء على اعتراف احد الموقوفين.. إلخ.
3- متابعة ميدانية استخبارية لأشخاص مشتبه بهم، وفق لوائح اسمية محددة، وبناء على معلومات او اعترافات او حتى شبهات، مع تنفيذ مداهمات دورية للأماكن التي يشتبه وجودهم فيها.
4- اختراق الدوائر الضيقة القريبة من الجماعات المشبوهة بعناصر استخبارية من داخل البيئة نفسها، ورفع تقارير دورية الى القيادة العليا عن اي نشاط مشبوه او اي معلومات لها قيمة.
5- إقامة حواجز طيارة مباغتة بشكل دوري وفي اكثر من منطقة، وتوقيف العديد من السائقين ليلا، من باب الاحتياط، حيث يقوم مراقب امني بلباس مدني في اول الشارع بمراقبة السيارات المارة وبمجرد عدم الارتياح لشكل السيارة او السائق، يتواصل لاسلكيا مع عناصر استخبارية في آخر الشارع، لاعتراض طريق السيارة المذكورة والتحقق من اوراق سائقها وركابها.
6- توزيع لوائح اسمية لمطلوبين على الكثير من الحواجز الثابتة، وبمجرد طلب آمر الحاجز من السائق التنحي بسيارته الى اليمين، يتم التحقق من اسمه وأوراقه وفق هذه اللوائح.
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