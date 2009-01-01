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النهار ستدفع الرواتب كتعويضات
أُنجزت تسوية بين إدارة جريدة «النهار» ولجنة المتابعة للموظفين المصروفين، برعاية وزارة الإعلام التي جمعت ممثلين عن الطرفين. وانتهى الاجتماع الى التوافق على أن تدفع إدارة الصحيفة الرواتب المتأخرة للمصروفين، والتي تقدر بـ 15 شهراً، مع بدل شهر إضافي، ما يجعل التوقف عن العمل تركاً فعلياً للوظيفة. وفي هذا مخالفة واضحة لقانون الطرد التعسفي الذي يقضي بدفع تعويضات تشمل أشهر إنذار وأشهر خدمة، تتفاوت بحسب سنوات الخدمة.
إلغاء مناقصة الميكانيك
تتجه الدوائر الرسمية المعنية إلى إلغاء مناقصة معاينة الميكانيك التي أثارت ضجة كبيرة حول دفتر الشروط والأسعار. ويبدو أن الحكومة في صدد الطلب إلى الجهات المعنية إعداد مناقصة جديدة في وقت قريب.
رياشي في بنشعي
يزور وزير الإعلام ملحم رياشي النائب سليمان فرنجية في بنشعي قريباً. واللقاء هو الأول بين رئيس تيار المردة ومسؤول في «القوات اللبنانية» بعد احتدام الخلاف بينهما على خلفية الملف الرئاسي، علماً بأن عنوان الزيارة يتعلق بمشاورات يجريها وزير الإعلام مع معظم المرجعيات حول شؤون وزارته.
لقاء مالي ثلاثي
علمت «الأخبار» أن لقاءً ثلاثياً سيجمع في الأيام المقبلة رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وأمين سر تكتل التغيير والإصلاح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، للبحث في عدد من القضايا المالية والإدارية المرتبطة بحقوق الموظفين في الإدارات، إلى جانب الموازنة والحسابات.
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