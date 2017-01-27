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"حرتقات" سياسية رخيصة.. فبركة خبر عن ميقاتي ونصرالله
ضجت مجموعات الواتسآب الاخبارية بصورةٍ نشرها أحد مناصري اللواء أشرف ريفي، تجمع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وأرفقها بخبرٍ يقول: "عقد اجتماع الأربعاء، في 25 كانون الثاني 2017، بين سماحة السيد حسن نصرالله والرئيس نجيب ميقاتي بخصوص الانتخابات النيابيّة وشدد السيد حسن على دعم تيار العزم والسعادة".
الخبر الذي أثار موجة من الجدل، بين السخرية والتنديد من مناصري خصوم ميقاتي، ولاسيما أنصار ريفي، سرعان ما تأكد أنه عارٍ من الصحة، إذ تبين أن الصورة تعود إلى أيار 2011، وأن الخبر فبركه ناشر الصورة.
هذا التصرف، سواء أكان فردياً أم أتفق عليه مُسبقاً، يطرح علامات استفاهمٍ عن أهدافه في افتعال البلبلة بين أنصار التيارات السياسية في طرابلس، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية. ويستغرب القيادي في تيار العزم مصطفى آغا هذه "الزكزكة بخبرٍ كاذب"، ولاسيما أن الرئيس ميقاتي عاد مساء الأربعاء من السفر إلى بيته في طرابلس، ولم يكن في اجتماعٍ مع أحد.
ويقول آغا لـ"المدن": "هذه الزيارة لم تحصل، والرئيس ميقاتي لا يخجل أن يكون على علاقة مع أحد من القوى السياسية، وسبق أن عقد لقاءات مع السيد نصرلله وقياديين من حزب الله. فعلاقتنا معهم كما سائر الأحزاب والتيارات اللبنانية غير سرية، لأنها لا تخرج من إطار المصلحة الوطنية. أما الغرض من بثّ الفتن، فهو واضح جداً ونحن على أعتاب الانتخابات النيابية، وهو خلق حالة من التحريض وأخذ الجمهور الطرابلسي في اتجاه تصادمي".
ويسأل آغا: "كيف يتم اتهام سياسي لبناني أنه قابل سياسياً آخر، في الوقت الذي تشاركنا فيه مع حزب الله في حكومة الرئيس ميقاتي وحكومة الرئيس تمام سلام وحالياً يشارك الرئيس سعد الحريري في حكومته، عدا عن جلسات الحوار؟ فهل التعامل مع وزراء حزب الله أمر ومع أمينه العام أمر آخر؟".
والغريب، وفق آغا، أنّ "ثمة من يريد التغاضي عن التقارب السعودي– الإيراني، ويصر على إشعال حدة هذه الخلافات داخلياً، من دون أن يعلم أنه لا يستطيع تجاوز هذا التقارب، الذي أثمر انتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة الحريري".
وفيما يؤكد مستشار ريفي أسعد بشارة أنّهم غير مسؤولين عمّا يتداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يشير لـ"المدن"، إلى أنّه لا يوجد خلاف شخصي مع أحد، وإنما هناك خلاف في الخيارات، وريفي يعارض أي خيار يكرس هيمنة حزب الله على لبنان.
وعن التحضيرات للانتخابات النيابيّة التي سيخوضها اللواء ريفي للمرة الأولى، يقول بشارة: "المعيار بالنسبة إلينا، هو خوض معركة انتخابية وطنية تقوم على أساس معيارين. الخطاب السيادي والخطاب التغييري. عليه، ستكون تحالفاتنا مع المجتمع المدني ومع كل من لديه خطاب سيادي يهدف إلى بناء دولة مؤسسات سيادية، من دون سلاح غير شرعي، وتحترم القرارات الدولية والمحكمة الدولية واتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك وتواجه الفساد. فهذه هي الثوابت التي لا نتنازل عنها ولن تكون معياراً للمساومة".
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