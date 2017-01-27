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وهاب يكشف.. وزير بقبض رشوة بملايين

آخر تحديث: منذ 4 ساعة 44 دقيقة
المصدر: ليبانون ديبايت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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اعتبر رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب ان كلام الرئيس ميشال عون عن تأمين بيئة جيدة للمستثمرين ممتاز، سائلاً :"لكن كيف ستتصرف الدولة مع وزير يمنع تنفيذ القانون في مصنع فتوش للترابة؟".

 

وكشف وهاب عن "مطالبة وزير بقبض رشوة بملايين الدولارات ليسمح بتنفيذ مشروع قانوني فمن سيتشجع على الإستثمار اذا كان شقيق وزير ونائب غير قادر ان يحمي نفسه".

 

وسأل وهاب "كيف نشجع غير اللبنانيين على الإستثمار وهناك لبناني إستثمر بنصف مليار دولار ويحاول الوزير التشبيح عليه دون وجه حق؟".

 

وتوجه للرئيس عون بالقول :"فخامة الرئيس نراهن عليك وعلى الوزير جريصاتي لإصلاح القضاء وإحقاق الحق وإعادة المخطوف المظلوم المعتقل بهيج أبو حمزه إلى عائلته".

 

وقد كان وهاب قد وجه تحية للقاضيين طنوس مشلب وفادي عنيسي لرفضهما الخضوع للضغوط السياسية وإحترام القانون في قضية المعتقل بهيج أبو حمزة.

المصدر: ليبانون ديبايت

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