- بالأرقام.. المساواة في أستراليا مجرد "وهم"
- قانون الانتخاب: احتيال على النسبية
- بالفيديو.. استخدام حليب الحمير في تركيا لعلاج امراض السرطان والتهاب الكبد والربو
- هل بقي بوتين على وعده لترامب؟
- العلويون في وضعهم الجديد بعد الثورة وسقوط النظام الاسدي
- تأويل أميركا ... على هامش الترامبيّة ودروسها
- ترامب يسقط حجج إقامة مناطق آمنة احتمالاتها إلى تقاسم نفوذ أو ستاتيكو؟
- عون: بالنسبية تتمثل الأكثريات والأقليات وموقفي من قانون الانتخاب ليس ضد أي طائفة
- قهوجي: التهديدات مستمرة بعد "الكوستا"
- مانشيت:بحثٌ إنتخابي مضنٍ في التفاصيل... وحديث عن «ضمانات تحالفيّة» لجنبلاط
- حسم شبه نهائي لاسم قائد الجيش الجديد... القلق من «الارهاب» يسرّع التعيينات العسكرية
- العالم بانتظار أول "تريليونير" في تاريخه.. من هو؟!
- تحسين الإيرادات لا يمرّ عبر زيادة الضرائب
- توقعات الأبراج ليوم January 28, 2017
- قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
- العنصر المالي أساسي في معارك الشمال... لا تحالف بين ريفي والضاهر
- سحب المتحاورون قبولهم اقتراح بري... لماذا؟
- من لمعات الشيخ يوسف الخازن
- الورشة انطلقت... فما هي العراقيل والألغام
- الصدمة ورد الفعل: كيف يتغير الوضع؟
- علم وخبر
- أين ذهبت أموال مشايخ دار الفتوى؟
- برّي يلاقي عون: التمديد هو الفراغ بعينه
- عون أطلق قطار القانون الجديد البحث عن صيغة مفصلة على القياس
- المعارضة «المدنية» تطلّ برأسها في الأشرفية
برّي يلاقي عون: التمديد هو الفراغ بعينه
ليست الكيمياء مفقودة بالمُطلق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي. لا أحد يملك الحقيقة الكاملة بما هو قائم فعلاً بين الرجلين المتعارضين حتى العظم. لكن يبدو أن ثمّة شيئاً مستجدّاً يُمكن أن ينقل العلاقة بينهما من مربّع إلى آخر. حين أعلن عون أنه يُفضّل الفراغ على قانون الستين والتمديد، رافضاً توقيع مرسوم هيئة الإشراف على الانتخابات، اجتهد البعض في نثر التساؤلات عن خلفية هذا الموقف، وما إذا كان رئيس مجلس النواب سيعتبر هذا الكلام موجهاً ضده.
وهنا، برز من يشيع أن خلف موقف عون ثأراً سياسياً حان وقته، رداً على معارضة برّي انتخابه رئيساً. ورسم المشيّعون علامات استفهام حول ما إذا كان هناك اشتباك جديد سوف يظهر، خصوصاً أن محطات عديدة لم تزد العلاقة منذ عام 2009 إلا شرخاً. غير أن أخذ بعض المستجدات في الاعتبار، لا سيما الحركة المكوكية بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، ينذر بالعكس.
أغرب ما في حكاية قانون الانتخاب أنه فعل ما عجز عن فعله كل المصلحين بين عون وبرّي. من يلتقِ الأخير سينتبه حتماً إلى انخفاض منسوب حدّته تجاه بعبدا.
بري: كلام عون لا يسيء إليّ، وأتّفق معه على قانون الانتخابات
يقول رئيس المجلس لـ«الأخبار»: «ربما اختلف مع رئيس الجمهورية على الكثير من الأمور، لكني أتفق معه حول قانون الانتخابات، منذ ما قبل انتخابه رئيساً»، مشيراً إلى موافقته «على كل مشاريع القوانين التي اقترحها العونيون، حتى الأرثوذكسي، وكان ليصبح نافذاً لولا تراجع القوات». يبدو برّي كمن بدأ بتخطّي كل الاتهامات العونية التي سيقت ضده، رافضاً كل ما يحكى عن أن «كلام عون الأخير يحمل إساءة له». ويذهب برّي أكثر من عون في معرض تأييده كلام رئيس الجمهورية وسؤاله عمّا إذا كان يفضل التمديد أو الفراغ قائلاً «الفراغ ليس أفضل من الستين والتمديد وحسب، بل إن التمديد هو الفراغ بعينه». حتى إن برّي، وبحسب ما علمت «الأخبار»، برّر لعون كلامه، حين زاره رئيس الحكومة سعد الحريري منزعجاً من التهديد بالفراغ، مكرراً ما قد أعلنه بأن «ما قاله الرئيس عون يقع في باب التشجيع والحض على الذهاب الى قانون جديد للانتخاب». لا يزال رئيس المجلس على موقفه بأن «الوقت لم يفت بعد، وبأنه لا يزال أمامنا الفرصة لإنتاج قانون جديد». ومع أن «الاتصالات القائمة بين جميع الأطراف لم تؤدّ إلى أي نتيجة عملية، غير أن الأجواء تبدو أكثر إيجابية مع حصر النقاش في القوانين المختلطة»، الأمر الذي دفع البعض إلى ترجيح أن يصار إلى تأجيل الانتخابات بضعة أشهر، المهم أن لا تحصل وفق القانون النافذ. يقصد بري حرفياً كلّ ما يقول. يرقب كل الحراكات والاتصالات. لم يعُد الأكثر اعتراضاً على سياسات «الجنرال». كان يُمكن أن يكون قانون الانتخابات بالنسبة إلى عين التينة فرصة لضرب العهد، لكنه على ما يبدو سيكون أول خطوة لإعادة بناء الثقة بين برّي وعون!
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 152
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- قانون الانتخاب: احتيال على النسبية
- عون: بالنسبية تتمثل الأكثريات والأقليات وموقفي من قانون الانتخاب ليس ضد أي طائفة
- قهوجي: التهديدات مستمرة بعد "الكوستا"
- مانشيت:بحثٌ إنتخابي مضنٍ في التفاصيل... وحديث عن «ضمانات تحالفيّة» لجنبلاط
- حسم شبه نهائي لاسم قائد الجيش الجديد... القلق من «الارهاب» يسرّع التعيينات العسكرية
- تحسين الإيرادات لا يمرّ عبر زيادة الضرائب
- العنصر المالي أساسي في معارك الشمال... لا تحالف بين ريفي والضاهر
- علم وخبر
- أين ذهبت أموال مشايخ دار الفتوى؟
- برّي يلاقي عون: التمديد هو الفراغ بعينه
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)