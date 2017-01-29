إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | لبنان | الحريري هنأ مستشار «الأمن الأميركي» وناقش معه أعباء اللجوء السوري
المصنفة ايضاً في: لبنان

الحريري هنأ مستشار «الأمن الأميركي» وناقش معه أعباء اللجوء السوري

آخر تحديث: منذ 28 دقيقة
المصدر: صحيفة الحياة اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 29
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

اتصل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بالجنرال مايكل فلين لتهنئته على توليه منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري بأنه «تم خلال الاتصال عرض للتطورات في المنطقة والخطط الحكومية لمواجهة أعباء اللجوء السوري واستمرار الدعم الأميركي للجيش والقوى الأمنية اللبنانية».

إلى ذلك، أشار وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، إلى أن «الرؤية واضحة بالنسبة إلى الخطة المحددة لأزمة النزوح السوري، لكن يجب وضع نقاط إضافية وإقرار خطة حكومية للتعاطي مع الموضوع على مختلف الصعد والقطاعات». ولفت إلى «أننا لا نستطيع أن نقول إن لدى الحكومة اللبنانية خطة لإعادة النازحين إلى سورية وتحمل مسؤولية هكذا قرار في ظل المجازر والقصف الذي تشهده بلادهم، فهذا الأمر متروك للأمم المتحدة ومن مسؤولية النظام السوري»، مؤكداً أن «لا أحد يريد أن تتكرر تجربة التوطين الفلسطيني في لبنان»، مشيراً إلى أن «الرئيس الحريري طلب من الجهات المعنية كافة ومن البنك الدولي تقديم تقرير حول تداعيات أزمة النزوح».

من جهته أشار النائب نوار الساحلي إلى أن «لبنان كما بعض الدول العربية، قدّم ما يفوق طاقته في مجال مدّ يد العون إلى أشقّائه، من سوريين وفلسطينيين ولا يمكن أن يُحمَّل وحده، هذا العبء تحت وطأة استضافة أكثر من نصف عدد سكانه، وهذا ما يجعلنا غير قادرين على استنهاض اقتصادنا كما نرجو، لا سيما أنّ أكثر من ربع شباب لبنان بات عاطلاً عن العمل وواقفاً على أبواب السفارات».

وناشد الساحلي خلال إلقائه كلمة الوفد اللبناني في الدورة 12 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (باماكو– مالي)، «دولكم أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، وأن تتحرّك من دون إبطاء، حفاظاً على مصالحكم ومصالح شعوبكم، لأنّ تداعيات موجات النزوح الكثيف غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر، تهدّد وجود جميع الأوطان واستقرارها». واعتبر أن «السياسات الدولية هي التي أوصلت الوضع في منطقة الشرق الأوسط إلى ما هو عليه، وإطفاء الحرائق صار حاجة عملية ومصلحة في آن، لأن النيران بدأت تحرق أصابع من صنعها»، داعيا «لمساعدة النازحين السوريين في عودتهم الآمنة إلى بلدهم».

المصدر: صحيفة الحياة اللندنية

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - لبنان

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)