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المصنفة ايضاً في: لبنان, منوعات

مذيعة لبنانية كفيفة تدخل موسوعة غينيس بالبث المباشر

آخر تحديث: منذ 9 ساعة 2 دقيقة
المصدر: وكالات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 41
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مذيعة لبنانية كفيفة تدخل موسوعة غينيس بالبث المباشر

خاضت المذيعة اللبنانية داليا فريفر التحدي الأصعب في تخطيها حاجز البث المباشر المتواصل لمدة أربع وعشرين ساعة على تلفزيون لبنان الرسمي.

 

ويكمن تحدي فريفر في كونها شابة حرمت من نعمة البصر، لكنها تمتعت ببصيرة عالية الدقة مكنتها من خوض حوارات متواصلة لمدة 24 ساعة انتهت صباح الأحد 29 يناير/كانون الثاني 2017 ، في كسر للرقم القياسي المسجل في موسوعة غينيس، لأطول بث مباشر، حسب هافينغتون بوست.

 

واستقبلت فريفر خلال حواراتها شخصيات فنية وأدبية وشعراء وأطباء بمعدل ربع ساعة لكل لقاء، ومع كل ضيف كانت تطرح قضايا في تخصصه.

 

وعند طلوع الفجر شعرت داليا فريفر بدوار بسيط، لكنها رفضت دخول المستشفى، وكان الصليب الأحمر خارج الستوديو في انتظار أي طارئ.

 

وقد لاقت فريفر تشجيعاً وحماسة من المشاهدين الذين كانوا يعلقون فى صفحات التواصل الاجتماعي على شكل تصفيق ودعوة إلى المثابرة رغم الصعوبات.

 

وقالت رئيسة الكتلة الشعبية المسيحية في زحلة بشرق لبنان ميريام سكاف في تعليق لها فى فيسبوك: "تحية كتير كتير كبيرة للإعلامية داليا فريفر التي تواصل تقديم برنامج مباشر على الهواء من الساعة الثامنة صباحا.. رائعة بمثابرتك وثقتك بالنفس وإصرارك على كسر الأرقام القياسية".

 

وتابعت: "داليا فقدت نظرها منذ سنوات عدة، إلا أن هذا الأمر لم يمنعها من متابعة مسيرتها وتحدي نفسها والمجتمع. نحن عم نحضرك وفخورين كتير فيكي".

 

وعلق الإعلامي فارس الجميل على صفحته قائلاً : "داليا فريفر اللي انحرمت نعمة البصر أثبتت مجدداً أنها قادرة بإرادة صلبة وبصيرة ثاقبة أن تثبت حضورها المميز إعلامياً واجتماعياً وبرهنت أن المؤمن لا يقف أمام الصعوبات والمعوقات. تحية احترام وتقدير لك أيتها السيدة الناجحة".

 

وكان البث المباشر لداليا فريفر يجري طول الوقت بحضور ممثل عن مجموعة غينيس للأرقام القياسية في لبنان الذي قام بتسليمها شهادة كسر الرقم القياسي في مجال طول مدة البث المباشر.

 

وقالت فريفر للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إنها "بطبيعتها تحب التحدي وتهوى المغامرة" مضيفة "منذ سنة تقريباً جاءتني فكرة الدخول إلى كتاب غينيس للأرقام القياسية".

المصدر: وكالات

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