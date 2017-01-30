اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين الواقع في 30 كانون الثاني 2017

النهار





يرى النائب السابق صلاح حنين ان إجراء الانتخابات على مرحلتين مُكلف لخزينة الدولة، والتأهيل أقرب إلى المشروع الارثوذكسي.





قوبل طرح حزب الكتائب اعتماد الدائرة الفردية بتجاهل كُلّي من رؤساء اللوائح رفضاً له وربما عقاباً للحزب.





لوحظ غياب أي ممثّل لرئيس الحكومة عن مراسم تشييع رئيس المجلس العلوي في لبنان، فيما حضر ممثّلان لكل من رئيس الجمهوريّة ورئيس المجلس.





رفعت شكوى الى وزير بأن ثمن بطاقة السفر من بيروت الى جنوب افريقيا ستة آلاف دولار (درجة رجال الأعمال) في حين أنها من الأردن بأربعة آلاف.







المستقبل





يقــــــــال





إن مقرّباً من مرجع كبير يؤكد أن الأخير ليس في وارد تجاوز صلاحياته المنصوص عنها في الدستور لكنه حريص على تطبيقها كاملة.







اللواء





لم تُعرف الأسباب التي كانت وراء إلغاء زيارة وزير خليجي بارز إلى لبنان في اللحظة الأخيرة، رغم تحديد مواعيد له مع مرجعيات رسمية ودينية!





توقع خبير انتخابي أن يؤدي "المشروع المختلط" المتداول حالياً إلى شطب المسيحيين المستقلين من الندوة النيابية، ونمو كتلة الثنائي المسيحي على حساب "المستقبل" وبقية "الحلفاء"!





كشف استطلاع للرأي جرى مؤخراً في طرابلس عن تغيّرات واسعة في المزاج الشعبي فاجأت أكثر من طرف سياسي!







الجمهورية





إستبعد مرجع رسمي إسمَي أول مرشحَين إحتلّا التصنيف الأول لملء شغور وظيفة من الفئة الأولى بحسب ما تُبيِّن سيرتهما الذاتية.





تشهد سفارة دولة أوروبية في بيروت زحمة من سيدات غير لبنانيات متزوجات من مقيمين في تلك الدولة لطلب تأشيرات دخول تحت عنوان "لمّ الشمل" ويُقدّر عددهنّ بما يزيد عن 400 إمرأة يومياً.





إستغرب مرجع سياسي الأسئلة التي يتلقاها من ديبلوماسيين غربيّين حول القانون الإنتخابي، وقال: ما يُفاجئني أنهم يقتنعون أمامي بوجود تعقيدات أمام القانون، وعندما يخرجون يوحون بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها.







البناء





أكد سفير لبناني سابق في الولايات المتحدة الأميركية أنه لن يكون أيّ تأثير لعهد الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب على لبنان، موضحاً أنّ المظلة الأمنية - السياسية الدولية التي تظلّل لبنان ستبقى كما هي من حيث استمرار الاستقرار الأمني، وذلك لعدة اعتبارات تتعلق بالأوضاع المتفجرة في المنطقة، وخصوصاً قضية النازحين السوريين الذين تخشى دول أوروبية عدة تدفق النازحين الموجودين في لبنان إليها في حال حدوث اضطرابات أمنية فيه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام