لائحة من ٢٧ ضريبة جديدة تنتظرنا في لبنان

لمن يهمّه الامر ولمن ينتظر الموازنة ومعها سلسلة الرتب والرواتب إليكم ٢٧ ضريبة جديدة. وهذه هي مدرجة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٧، الذي ينتظر ان يُدعى مجلس الوزراء الى مناقشته في سلسلة جلسات في وقت قريب.

المصدر: LBC