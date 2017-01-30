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لائحة من ٢٧ ضريبة جديدة تنتظرنا في لبنان

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: LBC
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 125
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لائحة من ٢٧ ضريبة جديدة تنتظرنا في لبنان

لمن يهمّه الامر ولمن ينتظر الموازنة ومعها سلسلة الرتب والرواتب إليكم ٢٧ ضريبة جديدة. وهذه هي مدرجة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٧، الذي ينتظر ان يُدعى مجلس الوزراء الى مناقشته في سلسلة جلسات في وقت قريب.

 

المصدر: LBC

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