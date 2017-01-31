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أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 31 كانون الثاني 2017
النهار
لوحظ أن أحد الوزراء زار الشيخ الغريب ووزّع خبراً انه التقى شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز.
لا تنفي مصادر مقرّبة من الاشتراكي التواصل القائم بين النائب وليد جنبلاط ووفيق صفا واذا ما كان سيؤدّي الى لقاء جنبلاط والسيد نصرالله.
سمع مسؤول سابق يقول إن حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه يجب صدوره بسرعة لأن تأخر صدوره ليس أمراً جيداً.
تخشى جهات أمنيّة أن يتحوّل عدد من اللاجئين السوريين حيث هم الى ارهابيين عندما يشعرون بالنقص الغذائي الدائم.
المستقبل
يقال
إنّ أوساطاً متابعة للملف السوري توقّفت أمس عند تدوين الصحافي المقرّب من النظام شريف شحادة على صفحته عبر "فايسبوك" عبارة مرفقة بصورة ماهر الأسد تقول "بكم سنكمل المشوار"، وتساءلت عمّا إذا كانت مؤشراً سلبياً مرتبطاً بصحة رئيس النظام.
اللواء
خفضت "موازنة حزبية" مرتفعة، تماشياً مع متطلبات مرحلة إقليمية، تستدعي نفقات من "نوع ناعم".
لا يُخفي متابعون للملف الانتخابي أن شبح الفراغ، حاضر بقوة في غضون أقل من أسبوعين
بات بحكم المؤكد أن تبايناً في الأولويات بات ملموساً للمتابعين على الأرض في سوريا بين قوة دولية كبرى وأخرى إقليمية كبرى!
الجمهورية
يُتوقّع أن تجري قريباً إنتخابات في مؤسسة دينية تطاول رئاستها والجهاز التنفيذي فيها.
جزم أحد الوزراء السابقين أن الحراك الإنتخابي سيرسو في نهاية الأمر على "الستين معدلاً".. لا أكثر ولا أقل.
تخوّف سياسي من إرتدادات سلبية على بعض الملفات الداخلية، ربطاً بالتطورات الدولية والإقليمية.
البناء
تساءل نائب بارز أمام زواره أمس عن السرّ الكامن وراء استعجال البعض لإعلان التوصّل إلى صيغة متوافق عليها لقانون الانتخاب بعد الاجتماع الرباعي الذي حصل في وزارة المالية يوم الجمعة الفائت. واستهجن النائب المشار إليه أن يقدم هذا البعض على إيهام الرأي العام بأمور غير صحيحة، من دون أي حساب لردّ فعل الناس حين يتبيّن أنّ ما تمّ ترويجه غير صحيح...!
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