الشرق: عون: خطط للنفايات والكهرباء والمياه واعتماد اللامركزية

كتبت صحيفة "الشرق" تقول: اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تطبيق اللامركزية الادارية يعلي من شأن البلديات ودورها الانمائي، واعدا بان يتم بحث قانون اللامركزية في المجلس النيابي المقبل. وكشف خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا ضم رؤساء اتحادات البلديات في لبنان عن وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات من شأن تطبيقها اراحة المناطق اللبنانية من هذه الازمة لا سيما وان هذه الخطة تراعي مصالح البلديات والمواطنين على حد سواء، متمنيا الاعلان عنها قريبا. واكد على ان أوضاع الكهرباء والمياه ستكون موضع معالجة مجددا وفق البرنامج الذي سبق ان وضع وجمد تنفيذه في الاعوام الماضية. وقال انه يدعم مطالب البلديات وهو مصمم على تقديم المساعدة التي يطالب بها الاتحاد، داعيا البلديات الى مزيد من الشفافية في العمل البلدي.





ورأى عون "ان لبنان تمكن من اجتياز تداعيات الحرب في سوريا والحروب المتفرعة عنها"، معربا عن امله "الا يصيب البلاد اي امر سيىء بعد اليوم لا سيما ان الجيش والاجهزة الامنية في يقظة دائمة وهناك عين ساهرة على الدوام، وتحصل توقيفات مهمة للارهابيين المتسللين الى الداخل".





وفيما اكد رئيس الجمهورية انه سيتابع مطالب رؤساء الاتحادات لاسيما في ما يتعلق بتوزيع عائدات الخلوي، توجه الى اعضاء الاتحاد بالقول: "انتم تمثلون كل لبنان، اتحدوا مع بعضكم وساعدوا مواطنيكم كي يكونوا بدورهم متحدين، فباتحادكم تؤثرون على الجو العام".





وكان رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش القى كلمة اكد فيها وقوف رؤساء الاتحادات البلدية الى جانب رئيس الجمهورية في النهج الوطني الجامع، نهج الاصلاح ومحاربة الفساد، واعادة بناء الدولة القوية.





واستقبل رئيس الجمهورية وفدا من بلدية الميناء طرابلس برئاسة رئيس البلدية عبد القادر علم الدين الذي هنأه بانتخابه مثمنا خطاب القسم. وقال ان لبنان يتطلع الى الرئيس عون بامل كبير والى مواقفه بكثير من الفخر لاعادة الحركة الاقتصادية والعمرانية في البلاد، معربا عن امله في اجراء الانتخابات النيابية وفق قانون يمثل طموح الشباب اللبناني.





واستقبل رئيس الجمهورية وفدا من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان تحدث باسمه منسق الاتحاد الاب بطرس عازار الانطوني الذي شكر للرئيس عون استقباله الوفد واهتمامه بتعزيز القطاع التربوي في لبنان، الرسمي والخاص والاكاديمي والمهني.





واشار رئيس الجمهورية الى ان الامر يشكّل ارثا ثقيلا، "لكننا سنأخذه على عاتقنا لاصلاحه، وقد بات من مسؤولياتنا من الآن فصاعدا." واوضح انه يجب "ان يكتمل اصدار مجموعة من القوانين، كي نتمكّن من تعيّين هيئة لمكافحة الفساد".كذلك استقبل رئيس الجمهورية وفدا من الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية في لبنان برئاسة الامين العام الاب بطرس عازار الانطوني. واستقبل عون وفدا من جمعية الراهبات الباسيليات المخلصيات لسيدة البشارة برئاسة الام منى وازن. واستقبل الرئيس عون رئيس مجلس الادارة المدير العام لطيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية محمد الحوت الذي اطلعه على اوضاع الشركة والخطة التي وضعها مجلس الادارة وتنفذ حتى العام 2020 بحيث سيكون اسطول الخطوط الجوية اللبنانية مؤلفا من 20 طائرة تملكها الشركة. وقال الحوت ان الرئيس عون زوده بتوجيهاته لتفعيل الحركة السياحية والتواصل مع الاغتراب واسعار بطاقات السفر، والسعي الى فتح خط جوي جديد يربط لبنان بدول اميركا اللاتينية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام