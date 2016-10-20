اللواء: صيغة باسيل تترنّح.. ورفض شيعي للمكيالين والإستنسابية إغراءات مسيحية لجنبلاط.. والكتائب والمردة وسكاف يرفضون "المختلط المطروح"

كتبت صحيفة "اللواء" تقول: الفراغ، المختلط، الستين: ثلاثة مفردات يدور حولها صراع داخل اللجنة الرباعية النيابية والحزبية وخارجها.





وانضم إلى هذا الاشتباك بصورة غير مباشرة الرئيس نبيه برّي، في حين أن اجواء القصر الرئاسي تتحدث عن أن رئيس الجمهورية ينتظر إنجاز مشروع القانون ليعلن موقفه منه.

وإذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديموقراطي" جاهرا برفض أي صيغة للنسبية في هذه المرحلة، ووجها على لسان النائب اكرم شهيب ما يمكن وصفه "برفض مباشر" للجنة الرباعية، من زاوية "من أعطى الحق للجنة الرباعية بأن تتحكم بالموجودين في البلد"، واصفاً الصيغة التي وصلت بالتواتر "بالاستعلاء والرغبة في الالغاء"، فإن شريك الحزب الاشتراكي في المشروع المختلط، أي "القوات اللبنانية" تبنت بلسان النائب جورج عدوان موقف رئيس الجمهورية من ان خيار الفراغ في الواجهة.

وحذر عدوان من أن البلد سيدخل نفقاً نحن بغنى عنه إذا لم يُقرّ قانون جديد، في غضون أسبوعين، مدافعاً عن الصيغة المعمول عليها حالياً، واصفاً هذه الصيغة بأنها متوازنة بين النسبي والاكثري، وبتوزيع المقاعد بين المسلمين والمسيحيين بالنسبة لها، وهو لا يعطي الحصرية للاحزاب الكبرى للتحكم بالمجلس الجديد، فالانتخابات في زغرتا ستجري على اساس الاكثري لانتخاب ثلاثة نواب، وفي زحلة على اساس النسبي.

ولاحظت مصادر نيابية أن السلبية هي السمة الغالبة على الأجواء، قبل الاجتماع الثالث للجنة الرباعية، الذي كان مقرراً أن يعقد أمس، وتأجل إلى اليوم، قبل سفر وزير الخارجية جبران باسيل إلى جنوب افريقيا.





وكشفت هذه المصادر أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة امل) لا يبديان حماسة للصيغة المقترحة من قبل الوزير باسيل، والتي تقابل أيضاً بفتور غير معلن من "المستقبل".





جبهة رفض





وأشارت هذه المصادر إلى أن "المستقبل" يرصد ردود الفعل المتصاعدة، حيث تشكّلت جبهة ظاهرة رافضة للصيغة قوامها: اللقاء الديموقراطي وحزب الكتائب وتيار "المردة" الذي وصف بلسان وزيره في "حكومة استعادة الثقة" يوسف فنيانوس الصيغة المقترحة بأنها "تنم عن قانون ليس عادلاً ومفصل على قياس بعض النّاس، وغير دستوري وغير عادل ونزيه ويهدف الى تكبير أحجام البعض، وهو مصلحي، وبالتالي لا يمكن اختيار ناس على اساس نسبي وآخرين على اساس اكثري".





وظهر في طرابلس صوتان رافضان للصيغة المتداولة، اولهما من الرئيس نجيب ميقاتي الذي رأى الصيغة بأنها تخضع لمكيالين وفق نظرية (ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم) واصفاً المشروع "بالهجين"، مقترحاً العودة إلى اعتماد النسبية الكاملة والدوائر الـ13، أو العودة إلى ما ورد في الطائف حول اجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف، معتبراً ان السكوت على ما يحاك بات اكثر اذى على أمن لبنان واقتصاده ومستقبل الاجيال فيه من رفع الصوت.

والصوت الثاني جاء على لسان الوزير السابق فيصل كرامي الذي وصف المشروع بأنه "تمر هندي ولبن وسمك" في إشارة لامتعاضه منه.





ولاحظت رئيسة الكتلة الشعبية في زحلة ميريام سكاف مما يجري طبخه خلف الجدران المغلقة، من صيغ تأتي بثوب نسبي ومضمون الغائي، مؤكدة أن زحلة لن تكون مسرحاً للعب في مقاعد ممثليها، أو تقديم أحد مقاعدها كهدية "للمزنوقين" انتخابياً، أو التعامل معها كرقعة شطرنج وتحريك احجاره "وكش ملك".





ومن مجمل الردود الرافضة يتبين أن المعنيين بقانون الانتخاب، سواء الجالسين على طاولة الرباعية أو خارجها، باتوا أقرب بعدم السير في ما يمكن وصفه "بصيغة باسيل"، التي نظّر لها في مقابلة مطولة مع قناة "الجديد" أمس الأوّل.

وفي ردّ غير مباشر على جنبلاط، قالت الدوائر الانتخابية في "التيار الوطني الحر" أن اعتراض النائب جنبلاط ليس في محله، إن لجهة استبعاده عن اللجنة الرباعية أو خوفه من تهميش الدروز أو كتلته النيابية المقبلة، حيث ترجح أن لا تقل كتلته عن 11 نائباً، بضمانة الرباعية مدعومة من "القوات اللبنانية".

وكشفت هذه الدوائر أن الصيغة المقترحة تقضي بانتخاب 64 نائباً على اساس الأكثري موزعين على 26 دائرة انتخابية و64 على أساس نسبي موزعين على 9 دوائر.

المواقف عشية الاجتماع





وعشية اجتماع الرباعية، كيف بدت الصورة؟





في عين التينة، نقل زوّار الرئيس نبيه برّي عنه أن اللجنة الرباعية لم تنتج شيئاً بعد، وهو ليس لديه أي شيء ليقدمه، وهو ينتظر أن يقدموا قانونهم، وهو لن يخالف الدستوري، والحل لديه بانتخاب مجلس شيوخ ومجلس نواب على أساس لا طائفي.

أما "المستقبل" الذي لم يصدر عنه أي موقف رسمي بعد، فقد لاحظ وزيره لشؤون المرأة في الحكومة جان اوغاسبيان أن الأمور عادت إلى المربع الأوّل في قانون الانتخاب.

ورأى مصدر نيابي في كتلة "المستقبل" رداً على سؤال لـ"اللواء" أن هناك مشكلة في البلد، ووضع حدّ لها يكون من خلال اجراء الانتخابات النيابية.

ووصف المصدر النائب جنبلاط بالحليف الأساسي والتاريخي، مشدداً على عدم قبول التيار بوضع أي قانون ما لم يوافق عليه جنبلاط، مؤكداً جهوزية المستقبل للانفتاح على الجميع والتوافق على قواسم مشتركة.





اما موقف "حزب الله" فهو يتمثل بالآتي:





1 - إبداء ارتياحه بوضع حدّ للتمديد إذا تعذر الانتخاب وفق القانون الحالي.

2 - لم تفض الاتصالات التي أطلقتها مواقف رئيس الجمهورية إلى توافق على صيغة معقولة للقانون الجديد.

3 - وصفت مصادر سياسية قريبة من الحزب أن صيغة النظام المختلط التي تدور النقاشات حولها في اللجنة الرباعية بأنها أسوأ من قانون الستين، نظراً للمعايير المزدوجة التي اعتمدت في توزيع النواب بين النظامين وبين الدوائر.

4 - أن هذه الصيغة المقترحة لا يمكن السير بها في ضوء اتساع الاعتراضات ازاءها.

وكشف ممثّل "حزب الله" في اللجنة النائب علي فياض، أن الثنائي الشيعي لم يقل كلمته بعد على طاولة الاجتماع، لكنه في جلسة اليوم سيبلغ المجتمعين موقفه.

وأشار مصدر قريب من المطبخ الانتخابي للحزب، إلى أن النائب فياض سيبلغ الاجتماع رفض الصيغة المقترحة، مقترحاً اشراك ممثّل عن التقدمي في الاجتماعات، فضلاً عن اطراف أخرى لمناقشة احدى الصيغ التالية: صيغة الرئيس بري كما هي مقترحة بالتساوي بين الاكثري والنسبي، أو مشروع حكومة الرئيس ميقاتي، أو النسبية الكاملة، او الأخذ بصيغة مجلس الشيوخ ومجلس نواب على أساس لا طائفي.





تسوية عسكريي 13 تشرين





ومع العد التنازلي لمهلة الأسبوعين، انشغلت الأوساط النيابية بجلسة لجنة المال والموازنة التي دعا لعقدها اليوم رئيسها النائب ابراهيم كنعان، وسط خشية من عدم انعقادها، إذ جرت اتصالات حثيثة لحضور الجلسة التي ستبحث باقتراح قانون قدمه النائب ميشال عون عام 2012، ويقضي بتمديد مهل المراجعات القضائية والمتعلقة بالضباط والرتباء والعسكريين الذين اجبروا على الاستقالة بعد 13 تشرين أوّل 1990، واعتبار الشهداء من بينهم شهداء شرف.





مجلس الوزراء





وطبقاً لما اوردته "اللواء" فان مجلس الوزراء سيبحث غداً في السراي في جدول أعمال من 31 بنداً وهي بالإضافة إلى مشروع قانون يرمي إلى الإجازة للحكومة باصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية:

- مشروع مرسوم يرمي إلى نقل اعتماد بقيمة 466.067.000 مليون ليرة من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 2017 على اساس القاعدة الاثني عشرية (احكام قضائية ومصالحات).

- طلب مجلس الإنماء والاعمار ابرام اتفاقيتي الاستصناع والوكالة لتمويل مشروع إنشاء شبكة الطرق الشمالية (طريق سير والطريق الدائري لمدينة طرابلس - المرحلة الثانية) الموقعتين بتاريخ 26/10/2016 مع البنك الإسلامي للتنمية.

- طلب مجلس الإنماء والاعمار إبرام اتفاقيتي الاستصناع والوكالة لتمويل مشروع إنشاء طريق بير الهيش - قرطبا (المرحلة الثالثة) الموقعتين بتاريخ 26/10/2016 مع البنك الإسلامي للتنمية.





- طلب مجلس الإنماء والاعمار تدعيل قرار مجلس الوزراء رقم 178 تاريخ 20/10/2016 المتعلق بمشروع مرسوم يرمي الى ابرام اتفاقية هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع تقديم المساعدة الفنية إلى الحكومة اللبنانية.

- مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة صيدا في منطقة الدكرمان العقارية.





ويتضمن البند 13 هبة و8 مهمات سفر إلى الخارج.





الكوستابرافا





وعشية القرار الذي سيصدر اليوم عن قاضي الأمور المستعجلة بالنسبة لمطمر "الكوستابرافا" سواء إذا كان القرار سيقضي باقفال المطمر أو بقائه مفتوحاً، كشف الرئيس عون خلال استقباله أمس في قصر بعبدا وفداً ضم رؤساء اتحادات البلديات في لبنان، عن وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات من شأن تطبيقها اراحة المناطق اللبنانية من هذه الأزمة، لا سيما وان هذه الخطة تراعي مصالح البلديات والمواطنين على حد سواء، متمنياً الإعلان عنها قريباً.





وأكّد رئيس الجمهورية على أن أوضاع الكهرباء والمياه ستكون موضع معالجة مجدداً وفق البرنامج الذي سبق أن وضع وجمد تنفيذه في الأعوام الماضية.





وقال انه يدعم مطالب البلديات وهو مصمم على تقديم المساعدة التي يطالب بها الاتحاد، داعياً البلديات إلى مزيد من الشفافية في العمل البلدي.

وأكّد أن تطبيق اللامركزية الإدارية يعلي من شأن البلديات ودورها الإنمائي، واعداً بأن يتم بحث قانون اللامركزية في المجلس النيابي المقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام