- نهاية «المختلط»: إلى النسبية؟.. اقتراح بالعودة لقانون حكومة ميقاتي القائم على النسبية في 13 دائرة
- "المختلط " يترنّح والاعتراضات إلى اتساع
- العربي الجديد: قوات النظام السوري تستهدف ريف دمشق بغازات سامة
- الحياة: مسؤول اوروبي يعتبر ترامب تهديدا مثل بوتين والتطرف... و"منظمة التعاون الاسلامي" تندد ب"تمييز" ديبلوماسيون أميركيون يحذرون من عواقب "قرار الهجرة"
- الانوار: حملة نيابية مفاجئة على اللجنة الرباعية ومشروعها الانتخابي المقترح
- البناء: ترامب يفقد مهابة نصره ويغرق في مواجهات قضائية وإعلامية ودولية المنطقة الآمنة بالتعاون مع الحكومة... واستثناءات من قانون المنع بري يُعيد الاعتبار للمادة 22 من الدستور لمختلط عنوانه المجلسَيْن
- الشرق: عون: خطط للنفايات والكهرباء والمياه واعتماد اللامركزية
- اللواء: صيغة باسيل تترنّح.. ورفض شيعي للمكيالين والإستنسابية إغراءات مسيحية لجنبلاط.. والكتائب والمردة وسكاف يرفضون "المختلط المطروح"
- الديار: عون يرفض تطويقه كما حصل مع رؤساء بعد الطائف... حزب الله لا يقبل بتحالف الثنائي المسيحي عون ــ جعجع ضد فرنجية
- المستقبل: التشاور الانتخابي يُستأنف اليوم.. والمسودة المتداولة "غير نهائية"
- أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 31 كانون الثاني 2017
- أستراليا.. فصل شرطي تحرش جنسيا بزميلاته في العمل
- أميركا ترامب والعالم: أبعد من العنصرية
- توقعات الأبراج ليوم January 31, 2017
- عن إلغاء عروبة سوريا!
- دبلوماسية الهاتف بين سلمان وترمب
- مشروع باسيل للانتخابات النيابية يترنّح: «أمل» و «حزب الله» يبلغانه رفضهما اليوم
- مانشيت:«المستقبل»ينفي «البرودة» مع عون... بكركي: التقنيات والتفاصيل لمجلس النواب
- هل التقى عون بعد انتخابه سليماني؟
- تفصيل قانون الانتخاب مقلق للتوازنات السياسية والخلفية هي المعادلة الرئاسية بأبعادها الإقليمية
- مكافحة الفساد تبدأ بانتخابات نيابيّة نزيهة تجعل الناخب يقترع للمرشّحين الشرفاء
- وحرير بَدِّك تِلبْسي...
- هل نحن أمام ١٩٥٧ جديدة؟
- حلب.. حمص
- «البطريرك» باسيل يوحِّد المسيحيين مذهبياً!
الانوار: حملة نيابية مفاجئة على اللجنة الرباعية ومشروعها الانتخابي المقترح
كتبت صحيفة "الانوار" تقول: موجة التفاؤل التي واكبت انطلاق اجتماعات اللجنة الرباعية التي تحاول التوصل الى قانون جديد للانتخابات، اصطدمت امس باعتراضات علنية على ما طرحته اللجنة من جهة، وعلى تركيبتها من جهة اخرى.
وقد شملت الاعتراضات قيادات في الكتائب والاشتراكي والمردة. وكان موقف الوزير يوسف فنيانوس ممثل المردة الاكثر حدة عندما وصف الصيغة التي نسبت الى اللجنة الرباعية بانها مشروع خزّق ولزّق.
وقال ان موقفنا واضح من القانون الانتخابي الذي تتم مناقشته في الرباعية وهذا القانون كان مطروحا على اساس 66.6% يتم الاختيار على اساس الاكثري، والباقي على اساس النسبي. وقد تم اللعب بالمعيار وبدأ التركيب والتلزيق. معتبرا ان القانون ليس عادلا بل هو مفصل على قياس بعض الناس، وهو غير دستوري، ولا يمكن اختيار ناس على اساس نسبية واماكن اخرى على اساس اكثري.
واكد ان القانون المطروح غير عادل ونزيه، ويهدف الى تكبير احجام البعض، لافتا الى ان القانون مصلحي ومنفصل على اساس المصلحة.
موقف الكتائب
اما مواقف الكتائب والاشتراكي فجاءت خلال لقاء بين الحزبين في الصيفي، ثم زيارتين منهما الى الرئيس نبيه بري.
فقد قال رئيس الكتائب سامي الجميل ان الجبل خط احمر، ولا يجوز ان يُختصر التمثيل على الفريق الحاكم في لبنان، ولا ان يُخيّط الفريق الحاكم قانونا على قياسه لإقصاء باقي الأطراف غير الموجودة في السلطة.
اما موقف الاشتراكي فقد عبر عنه الوزير السابق اكرم شهيب الذي قال ان الظروف اليوم غير مؤاتية لطرح النسبية، وما نسمعه ونراه ونقرأه من مشروع هجين فيه نبرة واستعلاء، وفي الوقت نفسه فيه بعض الرغبة للالغاء، وهذا غير وارد لا في قاموسنا السياسي ولا في دورنا الوطني، وتساءل عن دور اللجنة الرباعية التي تبحث في قانون الانتخاب من اعطى الحق لهذه اللجنة ان تتحكم في كل القرارات في لبنان.
ومن المتوقع ان تكون بنشعي المحطة الاشتراكية التالية للقاء رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية.
في المربع الاول
وقد كان لافتا امس موقف الوزير جان اوغاسبيان الذي قال ان الامور عادت الى المربع الاول في موضوع قانون الانتخاب، معربا عن اسفه لان كل التجارب اكدت ان هناك صعوبة بل استحالة في الوصول الى قانون يرضي كامل الافرقاء. واذ اعتبر ان هناك صعوبة في انتاج قانون انتخاب في الوقت القريب، وان اقتراح المختلط الذي يزاوج بين طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوات وتيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي يواجه صعوبات بل استحالة في تمريره، قال نحن أمام حائط مسدود، ومن الضروري استمرار الاجتماعات بين القوى السياسية للتوصل الى تفاهمات.
وفي الشق العملي، تتحدث الاوساط عن استمرار الاجتماعات مفتوحة للجنة الرباعية التي قد ينضم اليها الاشتراكي والقوات، بوتيرة سريعة تفنّد تفاصيل الصيغة الثالثة لتأخذ في الاعتبار هواجس البعض ولكن، على قاعدة حسن التمثيل ووحدة المعايير، بمعنى توزيع المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين 64- 64 و32 مقعدا للمسيحيين على اساس النسبية و32 للمسلمين يتوزعون 14 للسنة و14 للشيعة و4 للدروز.
حياتياً، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تطبيق اللامركزية الادارية يعلي من شأن البلديات ودورها الانمائي، واعدا بان يتم بحث قانون اللامركزية في المجلس النيابي المقبل. وكشف عن وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات من شأن تطبيقها اراحة المناطق اللبنانية من هذه الازمة لا سيما وان هذه الخطة تراعي مصالح البلديات والمواطنين على حد سواء، متمنيا الاعلان عنها قريبا. واكد رئيس الجمهورية على ان اوضاع الكهرباء والمياه ستكون موضع معالجة مجددا وفق البرنامج الذي سبق ان وضع وجمد تنفيذه في الاعوام الماضية.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - لبنان
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- اتبع هذه الطريقة.. وقل وداعاً للسكري والأورام والوزن الزائد
- البيت الأبيض لدبلوماسيين "محتجين": التزموا أو ارحلوا
- مناطق امنة في سورية؟ لماذا الآن وبهذه القوة وبعد ست سنوات من بداية الازمة وحدوث انقلاب في الأوضاع الميدانية؟ هل نحن امام نسخة “محدثة” لسيناريو بنغازي الليبي؟
- توقعات الأبراج ليوم January 31, 2017
- عن إلغاء عروبة سوريا!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 152
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- نهاية «المختلط»: إلى النسبية؟.. اقتراح بالعودة لقانون حكومة ميقاتي القائم على النسبية في 13 دائرة
- "المختلط " يترنّح والاعتراضات إلى اتساع
- الانوار: حملة نيابية مفاجئة على اللجنة الرباعية ومشروعها الانتخابي المقترح
- البناء: ترامب يفقد مهابة نصره ويغرق في مواجهات قضائية وإعلامية ودولية المنطقة الآمنة بالتعاون مع الحكومة... واستثناءات من قانون المنع بري يُعيد الاعتبار للمادة 22 من الدستور لمختلط عنوانه المجلسَيْن
- الشرق: عون: خطط للنفايات والكهرباء والمياه واعتماد اللامركزية
- اللواء: صيغة باسيل تترنّح.. ورفض شيعي للمكيالين والإستنسابية إغراءات مسيحية لجنبلاط.. والكتائب والمردة وسكاف يرفضون "المختلط المطروح"
- الديار: عون يرفض تطويقه كما حصل مع رؤساء بعد الطائف... حزب الله لا يقبل بتحالف الثنائي المسيحي عون ــ جعجع ضد فرنجية
- المستقبل: التشاور الانتخابي يُستأنف اليوم.. والمسودة المتداولة "غير نهائية"
- أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 31 كانون الثاني 2017
- مشروع باسيل للانتخابات النيابية يترنّح: «أمل» و «حزب الله» يبلغانه رفضهما اليوم
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)