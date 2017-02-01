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وهاب: سنثأر من اي قاضٍ يتسبّب بقتل بهيج!

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: ليبانون ديبايت
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 95
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أيد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب خوض معركة من أجل مجلس الشيوخ استعادة لحقوق الدروز، وليس من أجل عدم إقرار النسبية.

 

وهاب، وفي حديث تلفزيوني اعتبر ان "ما طُرح في الأيّام الماضية من قانونٍ مختلط للإنتخابات هو فضيحة كبيرة!"، مؤكداً انه "لن يقبل بإلغاء سليمان فرنجية وحزب الكتائب، كما لا نقبل أن يتم إلغاؤنا درزيًا القانون النسبي يحفظ الجميع.

 

وتطرق الى قضية بهيج ابو حمزة،قائلاً: "نسنحاسب أي قاضي عشائريًا في حال تسبّب بقتل بهيج أبو حمزة في السجن، وسنثأر".

المصدر: ليبانون ديبايت

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