تغريدات لاذعة من رياشي..

غرّد وزير الإعلام ملحم الرياشي عبر حسابه على موقع "تويتر"، فكتب: "يظن البعض أن نعيق أبواقه يجعل باطله حقا والحق باطل؟! اي لأ، الباطل باطل ولو نعّقته، والحق حق ولو منعته!".

وأضاف: "يظن البعض أن تكرار التفاهة و/ أو السفاهة تعتادها الناس فتصبح عميقة؟! اي لأ، مع التكرار تزيد السخافة.. وتفيض!".

يذكر، ان احد البرامج التلفزيونية، انتقد مساء امس الرياشي كثيراً، على خلفية القرارات والمواقف التي صدرت عنه حول بعض البرامج، و"ضرورة "منتجة" أي برنامج يسيء للرأي العام والأخلاق والآداب العامة، إن كان مسجلا، وذلك بما يتناسب مع المشاهد".