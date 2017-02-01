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الرئيسية | لبنان | الى الشيخ بيار الضاهر رئيس مجلس ادارة الـ«L.B.C.»
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الى الشيخ بيار الضاهر رئيس مجلس ادارة الـ«L.B.C.»

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: صحيفة الديار اللبنانية
الكاتب: شارل أيوب
عدد المشاهدات: 101
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الى الشيخ بيار الضاهر رئيس مجلس ادارة الـ«L.B.C.»

الى الشيخ بيار الضاهر رئىس مجلس ادارة الـL.B.C.

ان حادثاً حصل معي في دبي، ليس مادة للتسلية في برامج على شاشة الـL.B.C.. اني اعرف الكثير عنك يا شيخ بيار وعن محطة الـL.B.C. وكذلك تردني اخبار كثيرة عن مشاكلك ومشاكل الـL.B.C. وأنا لا انشرها احتراماً للزمالة وحفاظاً على المبادىء والمناقبية الصحافية.

ارجو اعطاء توجيهاتك بعدم ذكر اسمي على اي برنامج على شاشة الـL.B.C. واذا حصل غير ذلك فستكون المعركة شخصية بيني وبينك على صفحات «الديار» والموقع الالكتروني التابع لـ«الديار» وأنت تعرف قلمي وتعرف مدى شجاعتي وصراحتي وأي برنامج سيذكرني على شاشة الـL.B.C. ستكون انت المسؤول عنه شخصياً وستكون المواجهة شخصية بيني وبينك وما سأكتبه عنك وعن الـL.B.C..

المصدر: صحيفة الديار اللبنانية

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