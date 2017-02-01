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اكتمال لائحة ريفي
آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: ليبانون ديبايتالكاتب:
عدد المشاهدات: 91
قيّم هذا المقال/الخبر:
علم أن لائحة الوزير أشرف ريفي للإستحقاق الإنتخابي المقبل أصبحت شبه مكتملة وستضم في عدادها شخصيات عدة من قوى 14 آذار.
المصدر: ليبانون ديبايت
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